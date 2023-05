Debutta in Europa e:Ny1, il primo suv elettrico di Honda

Honda ha annunciato il lancio del suo secondo veicolo completamente elettrico, e:Ny1, che è stato presentato all’evento media europeo a Offenbach, in Germania. Il SUV, completamente elettrico, è stato progettato per soddisfare la crescente domanda di B-SUV 100% elettrici e, con il suo design distintivo e le tecnologie all’avanguardia, promette di offrire una guida fluida, stimolante e raffinata, oltre a una versatilità intuitiva.

Seguendo la filosofia di sviluppo umanocentrico di Honda, e:Ny1 utilizza il propulsore completamente elettrico del modello per offrire prestazioni di guida eccezionali. Con sporgenze ridotte all’anteriore, grandi ruote e un’ampia carreggiata, il design esterno è deciso e sofisticato. Inoltre, l’e:Ny1 inaugura la nuova identità completamente elettrica di Honda, con badge “H” bianchi presenti su tutto il veicolo e una scritta Honda scandita in un nuovo carattere tipografico sul retro.

L’intelligente posizionamento dei componenti del propulsore elettrico di e:Ny1 offre uno spazioso comfort interno. La nuova console centrale vanta un layout semplice con pulsanti facilmente accessibili, tanti spazi dove mettere oggetti e un sistema di ricarica wireless, mentre la plancia lineare accoglie un grande display touch da 15.1″ per dare accesso a una vasta gamma di opzioni di guida e Infotainment.

La nuova piattaforma su cui è costruito e:Ny1, la Architettura e:N F, è incentrata su tre caratteristiche fondamentali: una carrozzeria dedicata ad alta rigidità, un baricentro ribassato e un’aerodinamica del fondo gestita attentamente, per garantire una guida divertente e sicura. Questa piattaforma integra un propulsore leggero ad alte prestazioni, un motore elettrico e una scatola del cambio. Il tutto è progettato per generare un’uscita di potenza massima pari a 150 kW, con 310 Nm di coppia, e offrire accelerazioni e decelerazioni fluide e lineari.

Sul fondo della vettura si trova una batteria agli ioni di litio ad alta capacità, in grado di offrire fino a 412 km (WLTP) di autonomia e una ricarica rapida in CC che può andare dal 10 all’80% in soli 45 minuti. Inoltre, il nuovo telaio appositamente sviluppato per i veicoli elettrici garantisce una rigidità torsionale migliorata, grazie all’uso di acciaio ad alta resistenza alla trazione per il 47% della carrozzeria di e:Ny1.