DEPECHE MODE: da oggi è disponibile il quattordicesimo cofanetto “Spirit | The 12″ Singles”

La famosa band Depeche Mode continua la sua serie di ristampe in vinile da collezione intitolata “The 12″ Singles”, con l’uscita del cofanetto dedicato al quattordicesimo album in studio della band, “Spirit”. Questa collezione speciale sarà disponibile per i fan a partire da oggi è offrirà un’opportunità unica di riavvicinarsi alla musica dei Depeche Mode in un formato nostalgico e di alta qualità.

Il cofanetto “Spirit | The 12″ Singles” è una versione deluxe da collezione in edizione limitata numerata, contenente sette dischi in vinile 12″ da 180 grammi. Ogni disco presenta opere d’arte affascinanti che rielaborano le copertine degli album originali, completate con un poster replica e una card per il download.

“Spirit | The 12″ Singles” presenta, per la prima volta tra le uscite di questa collezione, un disco bonus che contiene tracce inedite: la prima stampa in vinile 12″ delle leggendarie Highline Sessions della band, registrate dal vivo a New York City il 3 agosto 2016 con cinque canzoni, incluse la cover di ‘Heroes’ di David Bowie e due esecuzioni inedite di brani tratti da ‘Spirit’: ‘So Much Love’ e ‘Poison Heart'”.

Gli Depeche Mode hanno sempre amato esplorare il formato vinile 12″ e questa serie di ristampe rappresenta un omaggio alla lunga tradizione della band. Ogni cofanetto della serie “The 12″ Singles” contiene i singoli dell’album di riferimento stampati su vinile 12″ di alta qualità audiophile, presentati in custodie con artwork originale dei dischi. Questa raccolta rappresenta un modo unico per i fan di apprezzare la musica dei Depeche Mode in tutta la sua ricchezza sonora e visiva.

Con questa nuova uscita, i Depeche Mode continuano a celebrare la loro carriera musicale ricca di successi e sperimentazioni. La band ha sempre avuto un legame speciale con i propri fan attraverso la musica e questa serie di ristampe offre loro l’opportunità di rivivere i singoli iconici e le performance live indimenticabili dei Depeche Mode.