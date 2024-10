DIMEN presenta ad EICMA 2024 le novità di prodotto ed il brand DIMENTRO

Dimen Tech, marchio fondato nel 2014 e leader nel settore dei prodotti elettrici a 2 ruote, celebra quest’anno i suoi 10 anni di esperienza nella produzione di veicoli elettrici. Dal 2017, Dimen ha puntato al mercato globale delle 2 ruote elettriche, raggiungendo rapidamente traguardi significativi, culminati con il lancio del primo scooter autoprogettato per il mercato europeo. Le vendite hanno superato le 2.000 unità solo nel 2022, segnando un record di successo per l’azienda.

Incoraggiata da questi risultati, Dimen Tech ha ampliato la sua offerta con una nuova linea di veicoli elettrici, inclusi la gamma moto stradali DP, la fuoristrada DT e gli scooter DM. Questi modelli, pensati per rispondere alle diverse esigenze degli utenti, saranno presentati in anteprima durante EICMA 2024, una delle principali fiere europee dedicate al settore delle due ruote.

In parallelo, Dimen ha annunciato la creazione del marchio sussidiario DIMENTRO, che amplia ulteriormente la gamma di prodotti. La linea Dimentro comprende una serie di motocicli elettrici progettati per diverse esigenze: dalla naked street bike DP alla moto off-road DT e agli scooter DM. Questa varietà consente a Dimen di offrire un portafoglio prodotti eterogeneo e completo.

I modelli Dimentro sono equipaggiati con una doppia batteria al litio, in grado di garantire una velocità massima di 115 km/h e un’autonomia che supera i 160 km, rispondendo così alle esigenze di chi cerca alte prestazioni e lunga durata. Il motore centrale, unito a un motore del mozzo opzionale, fornisce ai motocicli una gamma di potenze diversificata per affrontare qualsiasi condizione di guida. Tra le dotazioni tecniche troviamo anche il monitoraggio della pressione dei pneumatici e una dashcam HD, funzionalità pensate per ottimizzare la sicurezza e il comfort del pilota. Il cruscotto TFT intelligente consente di monitorare in tempo reale lo stato del veicolo, migliorando ulteriormente l’esperienza utente.

La sicurezza è uno dei punti di forza di Dimen Tech, che ha dotato i suoi modelli Dimentro dei più moderni sistemi di assistenza alla guida. La frenata ABS combinata al controllo di trazione TCS garantisce un controllo ottimale e modulabile in ogni situazione, mentre l’ammortizzatore idraulico anteriore a doppio smorzamento e l’ammortizzatore posteriore a molla idraulica offrono una guida precisa e confortevole.

Il marchio DIMENTRO è attualmente alla ricerca di partner e distributori in Europa per consolidare la propria presenza sul mercato. A sostegno di questa espansione, Dimen Tech ha già aperto un ufficio commerciale in Francia, dotato di magazzino ricambi e supporto post-vendita, per garantire un’assistenza tempestiva e puntuale ai propri clienti europei.