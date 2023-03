DJI Goggles Integra e DJI RC Motion 2: i nuovi accessori per DJI Avata

DJI, il leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia della fotografia creativa, ha appena presentato due nuove periferiche per il suo drone Avata. DJI Goggles Integra e DJI RC Motion 2 sono le nuove aggiunte alla famiglia di prodotti DJI che promettono di offrire un’esperienza di volo ancora più coinvolgente e integrata.

DJI Goggles Integra è un visore FPV leggero, comodo e pronto a stupire. Grazie al design integrato, la fascia con batteria integrata e i due schermi micro OLED HD a 1080p, gli utenti potranno godere di un’esperienza di volo ultra coinvolgente e realistica. La tecnologia di trasmissione video DJI O3+ garantisce una trasmissione video stabile e una latenza ultra bassa di 30 ms, perfetta per la fotografia aerea ad alta velocità. Inoltre, il visore dispone della certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, che garantisce un’esperienza visiva più fluida e confortevole.

DJI RC Motion 2, invece, offre una struttura ergonomica e funzionalità aggiuntive per migliorare il controllo del volo. Grazie alla tecnologia di rilevamento del movimento e al joystick aggiornato, gli utenti di tutti i livelli potranno manovrare facilmente il drone ed esplorare il cielo in un modo completamente unico. La rotella Fn consente agli utenti di regolare rapidamente ISO, otturatore e altri parametri della fotocamera senza dover interagire con il visore.

Quando combinati con DJI Avata, questi due nuovi strumenti elevano l’esperienza di volo a un livello superiore. Gli utenti potranno controllare il drone attraverso i movimenti delle mani, offrendo un’esperienza di volo coinvolgente come se ci si trovasse in cabina di pilotaggio. Inoltre, grazie all’app DJI Fly, gli utenti potranno connettere DJI Goggles Integra al proprio smartphone, visualizzare simultaneamente una visuale della fotocamera in tempo reale sia sul visore che sullo smartphone, e persino condividere la propria schermata con gli amici.