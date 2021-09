DJI OM5. arriva la nuova generazione del gimbal per riprese effetto “WOW”

L’attesa è finita. DJI annuncia un ampliamento della propria gamma Osmo e presenta DJI OM5, il nuovo gimbal portatile e palmare che integra la stessa potente tecnologia di stabilizzazione utilizzata sui set cinematografici, per realizzare con lo smartphone foto e video “da film”.

Nuovo design, senza compromessi

La vera innovazione di DJI OM5 si concentra nel design, rivisitato rispetto ai modelli precedenti per garantire risultati di livello ancora più elevato. Il gimbal ha finiture eleganti con giunti in metallo flessibili e resistenti ed è disponibile in due varianti di colore: Athens Gray, ispirato all’architettura greca, e Sunset White, che riprende le tenui sfumature di un tramonto. Inoltre, è pieghevole e ultraleggero per stare comodamente nel palmo di una mano, così che possa essere trasportato ovunque senza occupare spazio. L’impugnatura è ergonomica per adattarsi perfettamente alla mano senza fatica ed è presente un morsetto magnetico per agganciare lo smartphone allo stabilizzatore in pochi secondi.

Inoltre, un altro grande punto di forza è che per la prima volta su un prodotto di questo tipo DJI ha integrato un manico telescopico di 215 mm estendibile, per consentire di inquadrare più amici in un unico selfie, ma anche di riprendere in modo creativo da angolazioni diverse e inaspettate.

Riprese da professionisti

Dal punto di vista tecnico, la chiave per la perfetta stabilizzazione di OM 5 è racchiusa in tre potenti motori che assicurano che il cellulare rimanga sempre in posizione, anche durante movimenti dinamici o quando si utilizzano smartphone più grandi. È dotato anche di algoritmi intelligenti che gli permettono di adattarsi ai movimenti dell’utente durante le riprese, sia che stia usando il controllo gestuale, sia che sia in movimento. Il risultato delle riprese sarà sempre ultra fluido.

Un’altra novità è rappresentata da “ShotGuides”, una vera e propria guida per gli utenti – soprattutto i meno esperti – dalla registrazione fino all’editing. Tale funzione consente a DJI OM5 di riconoscere in automatico l’ambiente nel quale ci si trova e di consigliare all’utente una sequenza di riprese unita a una serie di suggerimenti video su come ottenerla. I modelli saranno diversi in base a ciò che è stato filmato e si creerà anche un breve video in un solo tocco.

Una modalità per ogni momento

DJI OM5 è alla portata di tutti, perché dispone di un’ampia gamma di modalità di ripresa intelligenti che possono trasformare ogni momento in un capolavoro degno di un professionista dell’immagine. In base all’effetto che si vuole ottenere si può scegliere tra la funzione “Panorama” per inquadrare tutto ciò che ci circonda, “CloneMe” per creare un’unica foto panoramica unendo più scatti con lo stesso soggetto in diverse pose, oppure “Spinshot” per fantastiche riprese rotanti, fino al più classico “TimeLapse” etc.

Migliorie sono state apportate anche alla tecnologia Active Track, implementata alla versione 4.0 con maggiori funzionalità. In aggiunta al riconoscimento dei soggetti (persone, animali e cose) per mantenerli al centro dell’inquadratura, ora è presente anche un sistema di riconoscimento automatico del volto per la modalità selfie.

Disponibilità e prezzi

DJI OM5 è distribuito in Italia da Nital ed è disponibile al prezzo di 159,00€. Si può acquistare sullo store del distributore o presso i principali rivenditori specializzati.