Drivalia celebra il successo di CarCloud con la nuova “Anniversary Edition”

Drivalia presenta il nuovo CarCloud “Anniversary Edition” , un omaggio al successo dell’innovativo abbonamento mensile per l’auto. Questa formula ha già conquistato oltre 40.000 utenti in Italia, contribuendo in modo significativo alla diffusione del concetto di “subscription”.

CarCloud si basa su due tendenze che stanno plasmando il futuro della mobilità: la “disownership”, che promuove l’uso di prodotti e servizi senza la necessità di possederli direttamente, e la “subscription economy”, un modello di business in cui i consumatori accedono a beni e servizi attraverso abbonamenti. Si prevede che entro il 2025, oltre il 10% delle nuove immatricolazioni nei principali mercati europei sarà guidato dal modello di “subscription”, generando un valore superiore a 22 miliardi di euro in nuovi finanziamenti annuali. Inoltre, più del 30% degli italiani si mostra interessato alle “subscription”, mentre questa percentuale sale quasi al 50% nella fascia di età 18-34 anni.

Disponibile per privati e liberi professionisti, CarCloud “Anniversary Edition” consente di scegliere tra tre abbonamenti, i più apprezzati dello scorso anno, beneficiando sia di una riduzione del canone mensile (rispettivamente di 40€, 70€ e 30€) sia di tutti i vantaggi tanto apprezzati dalla clientela, ossia flessibilità, ricchezza di servizi post-vendita e gestione “end to end” completamente online.

Nello specifico, il primo abbonamento è dedicato al Family SUV DR4 GPL; il secondo al Voyager SUV DR6 e al C-SUV plug-in hybrid MG EHS; il terzo ai SUV Jeep Compass e Renegade PHEV. Per abbonarsi, basta acquistare il voucher, al costo di 249€ per la prima formula e di 299€ per le altre due, comodamente su Amazon o presso i Drivalia Mobility Store, e convertirlo sul sito di CarCloud.

La CarCloud “Anniversary Edition” offre la possibilità di prolungare l’abbonamento mensile fino a un massimo di dodici mesi, con una durata minima di trenta giorni, durante i quali è possibile annullare l’abbonamento senza alcuna penalità. Dopo l’attivazione dell’abbonamento, è consentito prenotare, ritirare e cambiare il veicolo con un preavviso di 48 ore lavorative presso uno dei Drivalia Mobility Store autorizzati.

Il canone mensile varia in base al modello di veicolo: 399€ per DR4 GPL, 499€ per DR6/MG EHS e 599€ per Jeep Compass/Renegade PHEV. Questo importo include 1.500 km di percorrenza al mese e comprende tutti i servizi necessari per un’esperienza di guida senza preoccupazioni, tra cui assicurazione responsabilità civile auto, copertura Kasko e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, sono inclusi 24 ore di car sharing E+Share Drivalia al mese, da utilizzare nei primi tre mesi. Per i modelli completamente elettrici e PHEV, è incluso il servizio di ricarica gratuito presso tutti i Drivalia Mobility Store autorizzati in Italia.