È partito il Giro d’Italia Virtual 2024

Con la chiusura della stagione 2024 su strada per i professionisti, il ciclismo non si ferma. RCS Sport e BKOOL hanno unito le forze per dare vita a una nuova edizione del Giro d’Italia Virtual 2024, un evento che promette di far vivere agli appassionati l’adrenalina e le emozioni della Corsa Rosa, comodamente da casa.

Dopo il recente trionfo di Tadej Pogacar a Il Lombardia, il ciclismo indoor diventa protagonista, offrendo agli amatori la possibilità di percorrere le stesse strade che hanno visto sfidarsi i grandi campioni. Partecipare al Giro d’Italia Virtual è semplice: è sufficiente avere un rullo da ciclismo smart o una Smart Bike, e sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma BKOOL, leader nel ciclismo indoor.

Il Giro d’Italia Virtual 2024 si distingue per la sua capacità di ricreare in modo estremamente realistico i percorsi dell’ultima edizione del Giro. Grazie alla tecnologia di simulazione di BKOOL, i partecipanti potranno sentire la fatica delle salite, affrontare le discese e godersi i panorami iconici che hanno reso famosa la Corsa Rosa. Questa edizione virtuale include tutte le tappe del Giro, offrendo un’opportunità unica per rivivere la magia di uno degli eventi ciclistici più amati al mondo.

A rendere l’evento ancora più speciale è la partecipazione di veri campioni del ciclismo: Alberto Contador, Chris Froome, Óscar Freire, Remco Evenepoel, Tim Merlier e Mikel Landa saranno presenti in veste di special guest. Gli appassionati avranno la possibilità di allenarsi virtualmente accanto ai loro idoli, pedalando insieme a loro, interagendo e seguendoli sui social media.

Il Giro d’Italia Virtual 2024 rappresenta quindi un’occasione imperdibile per gli amanti del ciclismo, che potranno vivere in prima persona tutta l’intensità e la bellezza della corsa più amata d’Italia, senza uscire di casa.