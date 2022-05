Epson festeggia 80 anni di storia con l’inaugurazione del Museo di Suwa in Giappone

In occasione dell’80° compleanno, Seiko Epson Corporation ha inaugurato l’Epson Museum Suwa, situato nella sede di Suwa (prefettura di Nagano, Giappone).

Costituito da due parti, il museo è composto dal rinnovato Monozukuri Museum e dalla nuova Memorial Hall, che offre ai visitatori la possibilità di conoscere la storia dell’azienda e i prodotti Epson del passato. La Memorial Hall è ospitata in quello che era l’edificio amministrativo originale, la cui costruzione è stata completata nell’ottobre 1945: recentemente ristrutturata, questa struttura storica è da oggi aperta al pubblico.

Daiwa Kogyo Ltd, l’azienda da cui è nata Epson, fu fondata nel maggio 1942 e nel corso degli otto decenni trascorsi si è evoluta trasmettendo il proprio DNA di innovatore e produttore. In particolare, gli elementi che hanno alimentato la crescita dell’azienda sono il perfezionamento delle tecnologie di microlavorazione e di elaborazione ad alta precisione sviluppate da Epson per gli orologi, e il loro impiego in altri settori di applicazione.

Le mostre allestite nella Memorial Hall coprono il periodo fino agli anni Settanta, quando l’edificio è stato effettivamente utilizzato. I visitatori potranno dare uno sguardo retrospettivo alle tecnologie efficienti, compatte e di precisione che l’azienda giapponese ha sviluppato fin dalla sua fondazione: dalla tecnologia e dalle competenze che si trovano negli orologi meccanici sino al primo orologio al quarzo realizzato al mondo, per arrivare alla stampante digitale compatta EP-101 da cui deriva il nome del marchio Epson.

Epson ha contrassegnato gli otto decenni della sua storia perseguendo incessantemente principi di creatività e sfida. La società è impegnata oggi nello sviluppo di soluzioni utili alla società lavorando per generare sostenibilità e per contribuire in modo positivo alle comunità.