Euro NCAP: massimo punteggio per 8 veicoli su 11

Undici veicoli sono stati sottoposti al test da Euro NCAP nell’ultima sessione del 2023: la Volkswagen ID.7, la BMW Serie 5, la Mercedes-EQE, la BYD TANG, la Kia EV9, la XPENG G9, la VinFast VF8, la Smart #3, la BYD SEAL-U, la Honda ZR-V e la Hyundai KONA.

I produttori, alcuni più noti di altri, stanno dimostrando una risposta positiva ai requisiti di Euro NCAP, con otto dei undici veicoli che hanno ottenuto la valutazione massima di cinque stelle, in conformità con le norme entrate in vigore all’inizio dell’anno.

La familiare elettrica a quattro porte di medie dimensioni, la Volkswagen ID.7, ha ottenuto un notevole punteggio del 95% nella protezione degli adulti, posizionandosi tra i migliori risultati complessivi dell’anno e garantendo una sicurezza eccellente per gli occupanti e per gli altri utenti della strada, ottenendo anch’essa cinque stelle.

La BMW Serie 5, seppur leggermente inferiore alla Volkswagen in termini di prestazioni di sicurezza, ha comunque ottenuto un punteggio che le vale la valutazione a cinque stelle, nonostante alcune criticità nella protezione del bacino e del femore durante il crash test frontale.

La SUV elettrica Mercedes-EQE ha conseguito una prestazione complessivamente molto buona, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie di assistenza alla sicurezza, ma ha deluso per la mancanza di robustezza del sistema airbag centrale, pur ottenendo comunque la valutazione massima di cinque stelle.

La prima auto cinese sottoposta a prova, la BYD TANG, ha dimostrato di rispettare i requisiti di sicurezza, ottenendo una valutazione complessiva di cinque stelle, confermando l’impegno della casa automobilistica cinese nella produzione di veicoli elettrici sicuri.

Il piccolo SUV di BYD, SEAL-U, ha superato positivamente i test di Euro NCAP, ottenendo anch’esso la massima valutazione di cinque stelle.

La Kia EV9, in corsa per il titolo di Auto dell’Anno 2024, è il primo veicolo elettrico a tre file di sedili della casa automobilistica Kia. Equipaggiato con dispositivi di sicurezza per bambini, ha ottenuto il punteggio massimo di cinque stelle, garantendo sia la sicurezza che le prestazioni dinamiche.

L’XPENG G9 è stato sottoposto a test simultanei di sicurezza e Green NCAP, ottenendo risultati complessivamente buoni, eccetto per lo scivolamento del dummy sotto la cintura di sicurezza con un rischio di lesioni addominali. Tuttavia, il G9 ha ottenuto le cinque stelle sia da Euro NCAP che da Green NCAP.

La Smart #3, prodotta in Cina da Geely, è più grande dei modelli precedenti di Smart e ha ottenuto la valutazione massima di cinque stelle, nonostante la mancanza di rilevamento della presenza di bambini.

La startup vietnamita VinFast ha lanciato il suo primo modello in Europa, il SUV VF8, ottenendo una valutazione di quattro stelle, con alcune criticità nel sistema di ritenuta ma una buona protezione per bambini e utenti vulnerabili.

Il piccolo SUV ibrido di Honda, la ZR-V, è l’unica vettura con un propulsore ibrido puro e, sebbene sia il veicolo più leggero tra quelli valutati, ha ottenuto quattro stelle nei crash test e nei test di sicurezza attiva.

Anche la Hyundai KONA ha ottenuto quattro stelle, con alcune criticità nell’assistenza alla guida e nella prevenzione degli incidenti.