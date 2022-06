Faba presenta “baby yoga”: tutto il benessere e il divertimento dello yoga a misura di bimbo

In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga che ricorre il prossimo 21 giugno, FABA, il raccontastorie creato con l’obiettivo di accompagnare i bambini nella crescita offrendo contenuti sempre nuovi e in grado di seguire le tappe del loro sviluppo e stimolando l’immaginazione attraverso l’ascolto, presenta Baby Yoga.

Grazie al nuovo Personaggio Sonoro, i bambini, a partire dai 4 anni di età, potranno approcciarsi a questa disciplina in modo semplice e divertente, rilassarsi e divertirsi con le posizioni proposte secondo un programma mirato, elaborato ad hoc da un’istruttrice certificata di yoga, con esperienza specifica con i bambini. I bimbi potranno, semplicemente appoggiando il Personaggio Sonoro sulla cassa audio FABA, riprodurre una sessione di yoga e praticare da soli o insieme a tutta la famiglia. Baby Yoga è stato sviluppato per favorire immaginazione e divertimento: un viaggio alla scoperta della natura e degli animali, con la struttura di una classica lezione di yoga, con posizioni sedute e respirazioni per riscaldare il corpo, posizioni in piedi più dinamiche e posizioni finali di rilassamento. I bambini, seguendo le indicazioni della maestra di yoga e un’alternanza di musiche ritmate e della natura verranno condotti in luoghi naturali, ad esempio nella savana, e si trasformeranno in alberi, api, gatti e mucche, cani e leoni… e mimeranno anche i rumori stessi della natura.

La lezione di Baby Yoga è introdotta da “Yoga Io e Te”, il jingle ritmato e divertente creato ad hoc per FABA da Davide Nicolli, compositore e musicista vincitore di premi nazionali che, partendo dal pianoforte e passando per tanti altri strumenti, accompagna bambini e ragazzi in percorsi musicali che portano la sua impronta didattica.

Praticare yoga fin da piccoli può essere fonte di numerosi benefici. Dal punto di vista fisico, infatti, è dimostrato che lo yoga migliora l’elasticità e la flessibilità, la forza, la coordinazione, l’equilibrio e la consapevolezza del proprio corpo, aiutando a ritrovare un senso di calma e di relax. Permette ai bambini di giocare, di fare attività fisica e allo stesso tempo di entrare in contatto con sé stessi e il mondo che li circonda acquisendo maggiore consapevolezza e attenzione.

Come funziona FABA?

ll raccontastorie FABA è un gioco educativo. È costituito da un dispositivo audio – privo di schermi – che riproduce storie, filastrocche, canzoni e contenuti educativi, adatti alle diverse fasi di crescita del bambino, attivati dai Personaggi Sonori dell’esclusiva collezione FABA. L’ascolto delle storie e contenuti è un’esperienza che avvicina i bambini all’audiolibro e ne stimola la fantasia e la creatività.

FABA è un amico prezioso per i bambini perché li guida nel percorso verso l’autonomia grazie all’utilizzo e alla possibilità di giocare con il Personaggio Sonoro che si accompagna all’ascolto. È una risorsa importante per i genitori che hanno cura dell’educazione dei propri figli e che cercano una soluzione per prevenire l’abuso della tecnologia, cercando invece nuovi stimoli per coltivare l’immaginazione e la creatività.

Per avviare la riproduzione di uno degli oltre 70 Personaggi Sonori della collezione FABA, il bambino deve appoggiare il Personaggio sopra la cassa audio Bluetooth e l’audio si attiva grazie alla “tecnologia di contatto” (NFC). FABA è stato recentemente premiato come miglior Gioco Elettronico ai Toys Awards 2022, i premi dell’eccellenza assegnati dagli esperti del mondo retail del settore, un’iniziativa realizzata da TG Tuttogiocattoli in collaborazione con Assogiocattoli.

Il nuovo Baby Yoga è ora disponibile nello store online di FABA e su Amazon, oltre che in libreria e nei negozi di giocattoli. Per tutto il mese di giugno, acquistando il personaggio sonoro sull’e-commerce FABA, si riceveranno in omaggio 4 videolezioni di yoga con un’istruttrice certificata e specializzata nello yoga per l’infanzia e per la famiglia.

FABA festeggia la Giornata Internazionale dello Yoga!

In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, FABA ha organizzato il 21 giugno alle ore 17.30 una lezione gratuita di yoga presso La Fattoria Didattica Le Api di Demetra a Treviso. Sarà inoltre possibile seguire la lezione LIVE sul profilo Instagram FABA.

Baby Yoga

Lo yoga è un toccasana che migliora molti aspetti della vita sia di grandi che di piccini. Grazie a questo primo approccio al mondo dello yoga e al suo impatto positivo nell’armonia di corpo e mente, FABA agevolerà la crescita di bambini sani e gioiosi.

Età: 4+

Durata: circa 20 minuti (una lezione di yoga per bambini completa)

Pack: statuina Baby Yoga (da usare in abbinamento alla cassa audio acquistabile separatamente)

Prezzo: 12,90 euro

Prezzo Starter Set: 59,90 euro (comprende la cassa audio Bluetooth, il Personaggio Sonoro Ele l’elefante e il cavo USB per collegare la cassa al PC e per ricaricarlo)

Yoga per bambini – Non tutti sanno che…

Lo yoga per bambini aiuta a crescere bene dal punto di vista fisico ed emotivo e favorisce la socializzazione. La pratica dello yoga stimola nei più piccoli la consapevolezza del proprio corpo, l’importanza della respirazione, a sviluppare un comportamento altruista e ad apprendere l’importanza del rispetto degli altri e del pianeta.