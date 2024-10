Fabrizio Mocata e Franco Luciani nominati al 25° Latin Grammy Award 2024

Il pianista e compositore italiano Fabrizio Mocata, insieme all’artista argentino Franco Luciani, sono stati nominati per il prestigioso 25° Latin Grammy Award che si terrà il 14 novembre 2024 a Miami. Questa nomination rappresenta un importante riconoscimento per l’eccezionale lavoro svolto dai due talentuosi musicisti nel loro album “Tango Cruzados”.

Considerato uno dei più innovativi e promettenti talenti della scena internazionale del Tango, Fabrizio Mocata ha saputo distinguersi grazie alla sua capacità di unire autenticità, virtuosismo classico e influenze raffinate del jazz nel suo tango solare e pulsante. La sua carriera lo ha portato a esibirsi nei più importanti Tango Festivals in tutto il mondo, condividendo il palco con grandi nomi del genere.

Franco Luciani, famoso armonicista argentino, è considerato una delle figure più influenti nella scena mondiale del tango e del folclore. La sua collaborazione con Fabrizio Mocata è nata nel 2019 durante il Festival di Tango di Granada e ha portato alla creazione dell’album “Tango Cruzados”, registrato tra Italia e Argentina con l’aggiunta del contrabbassista Pablo Motta.

L’album “Tango Cruzados” è stato accolto con entusiasmo sia in Italia che in Argentina, dove ha suscitato consensi sia dal pubblico che dalla critica. Il duo ha presentato il loro progetto in un intenso tour che ha toccato diverse città italiane e l’Argentina, ottenendo grande successo e visibilità mediatica. La collaborazione tra Mocata e Luciani ha portato alla nomination per il prestigioso Latin Grammy Award 2024 nella categoria “Mejor Album de Tango”.

La nomination di Fabrizio Mocata e Franco Luciani al Latin Grammy Award è un ulteriore conferma del talento e della creatività presenti nel panorama musicale internazionale, portando l’Italia a primeggiare anche nel mondo del tango grazie a questi due straordinari artisti.