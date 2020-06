Fase 3: Sounders sostiene gli over 65 e la passione per la musica

Radio e TV, durante il periodo di isolamento dovuto alla pandemia, sono state compagne inseparabili e continueranno ad esserlo soprattutto per gli over 65 che, anche nella fase 3, dovranno stare molto attenti e prendere ogni cautela per evitare il contagio.

Proprio per loro, Sounders, marchio che distribuisce il brand londinese +AUDIO e l’americana ZVOX AUDIO, ha deciso di dedicare una

speciale iniziativa che ha per protagonista le iconiche THE+RADIO e le Soundbase ZVOX Z- BASE 320, tra i migliori altoparlanti per TV, dispositivi facili da utilizzare e dal sound eccellente.

Fino al 30 luglio, sul sito sounders4u.com, sono disponibili fino al 30 luglio al costo simbolico di 65 euro 65 modelli a scelta tra THE+RADIO BLUETOOTH e gli amplificatori per TV ZVOX Z-BASE 320. Per accedere alla promozione basta dimostrare l’appartenenza al gruppo dei “Seniors over 65” con l’inserimento del proprio codice fiscale e dei codici sconto SENIOR65 per le radio oppure SENIOR65-z per le soundbase, da inserire al momento dell’acquisto.

Dotata di diffusori che raggiungono i 40 watt di potenza, Zvox Z-Base 320, che ha un costo di mercato di circa 320 euro, è adatta anche a librerie e spazi non troppo ampi grazie a una profondità decisamente contenuta. Interessante il materiale con cui è costruita la scocca: legno, invece della plastica. The +RADIO invece che non necessita certo di presentazioni, è un modello pensato per un pubblico di ascoltatori – Sounders – esigenti, che desiderano unire performance audio eccellenti a un’estetica di design, sintesi di materiali pregiati, cura nei dettagli e un tocco di stile nordico. Il costo di mercato si aggira intorno ai 290 euro.

“Nei due mesi d’isolamento forzato radio e TV sono tornate a essere gli oggetti più utilizzati in casa, per ascoltare musica, news, programmi. Un potente antidoto contro la solitudine – afferma Sanino Vaturi, fondatore e amministratore di Sounders – che ho deciso di mettere a disposizione delle persone più anziane, le più colpite in questo momento davvero difficile, cui dovremo prestare ancora più attenzione. Oltretutto più si va avanti con l’età e maggiore diventa l’importanza di un dispositivo che permetta di sentire bene i dialoghi e la musica. Per tutto questo ho deciso di dare un piccolo contributo”.