FIAT protagonista alla Settimana Europea della Mobilità

FIAT dimostra ancora una volta la sua dedizione alla sostenibilità nella mobilità urbana durante la Settimana Europea della Mobilità 2023, promossa direttamente dalla Commissione Europea. Questa campagna, che si svolgerà dal 16 al 22 settembre, coinvolgerà numerose città con una serie di attività incentrate sul risparmio energetico.

Il marchio FIAT ha preparato un’ampia gamma di iniziative per questo evento, che vanno dai programmi educativi in collaborazione con importanti partner mediatici, all’organizzazione di due giorni speciali di test drive delle iconiche Fiat Nuova 500 e Abarth 500e. Inoltre, per avvicinare il pubblico alla Fiat Nuova 500, sono stati reclutati oltre 100 Brand Ambassador specializzati, che condivideranno le loro esperienze personali come acquirenti del modello. Per concludere, presso le concessionarie locali, FIAT offre il supporto di esperti del settore per chiarire dubbi e approfondire tutte le questioni legate all’elettrificazione.

In occasione di questa iniziativa europea, FIAT lancerà anche offerte speciali per diversi modelli dei marchi FIAT e Abarth. Nel mese di settembre 2023, il servizio E-GAP sarà disponibile per la Fiat Nuova 500 e la Abarth 500e in sette città: Milano, Roma, Bologna, Torino, Brescia, Verona e Trento. Grazie a questa promozione, FIAT offre la possibilità di ricaricare in modalità veloce, utilizzando esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili, direttamente nei comuni menzionati. Con l’app E-GAP, i clienti possono richiedere il servizio ovunque si trovino e ottenere la ricarica entro 90 minuti semplicemente parcheggiando l’auto per strada, senza ulteriori complicazioni. Questo servizio, gestito completamente a distanza, risolve i problemi di ricarica per coloro che non possono farlo a casa o al lavoro o per chi cerca una soluzione di ricarica flessibile. L’offerta include 12 mesi di servizio di ricarica remota per i veicoli Fiat e 36 mesi per quelli Abarth, con un totale di 48 richieste di ricarica all’anno al prezzo di 10€ ciascuna per una fornitura di energia fino a 20kWh (pari a 0,50€/kWh).