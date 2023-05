Final Audio presenta ZE3000: i suoi primi auricolari wireless

Final Audio Design è un’azienda giapponese fondata nei primi anni ’70 da Kanemori Takai, che in oltre 50 anni di storia ha creato cuffie per audiofili di alta qualità, caratterizzate da sofisticazione, comfort e performance superiori. Le cuffie Final Audio sono considerate un investimento a lungo termine, poiché chi le prova difficilmente torna ad altre marche.

Di recente, Final Audio si è avvicinata al mercato wireless con le ZE3000, le cuffie stereo in-ear wireless, che si distinguono dalla concorrenza per il loro design innovativo. La superficie delle cuffie è divisa in due piani, con un corpo in resina plastica con finitura “Shibo”, caratterizzato da una forma spigolosa che ricorda l’origami e una superficie che si inclina verso l’orecchio.

Il design di queste cuffie si concentra sulla facilità di presa e sull’eliminazione della fastidiosa sensazione di avere un corpo estraneo nelle orecchie. Le ZE3000 sono progettate per avere solo tre punti di contatto, riducendo l’affaticamento di utilizzo e garantendo il massimo comfort. Inoltre, grazie ai controlli touch, gli utenti possono facilmente gestire le funzioni di riproduzione, salto traccia, volume, risposta/termine/rifiuto chiamata e attivazione di un assistente vocale.

La qualità audio delle ZE3000 è di alto livello, grazie alla chiarezza e al dettaglio del suono, alle basse frequenze precise e veloci e all’estensione notevole che non compromette la nitidezza. In generale, la parola chiave per queste cuffie è l’accuratezza, in quanto gli strumenti e la voce sono posizionati con grande precisione e qualsiasi sfumatura della musica emerge con chiarezza.

La dotazione delle cuffie comprende la compatibilità Bluetooth 5.2 con qualsiasi smartphone, sia Apple che Android, anche attraverso l’applicazione Final Connect. Inoltre, supportano l’aptX ininterrotto e di alta qualità e la trasmissione wireless a 48kHz/24bit utilizzando il Qualcomm aptX Adaptive.

Le cuffie Final Audio ZE3000 sono disponibili in bianco e nero, con custodia di ricarica, al prezzo consigliato di 149€.