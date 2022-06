FUJIFILM: tante novità e una nuova roadmap per gli obiettivi X Mount

FUJIFILM ha presentato oggi X-H2S, gli obiettivi FUJINON: XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR e XF18-120mmF4 LM PZ WR, oltre a una nuova roadmap per gli obiettivi intercambiabili X Mount.

FUJIFILM X-H2S vanta le più alte prestazioni sia fotografiche sia video nella storia della Serie X. Ciò è stato reso possibile grazie all’impiego del nuovo sensore stacked-layer back-illuminated “X-TransTM CMOS 5 HS” da 26,16 MP in grado di leggere i segnali 4 volte più velocemente rispetto al modello precedente e dal processore ad alta velocità “X-Processor 5”. Inoltre, è equipaggiata da un sistema AF evoluto in grado di scattare fino a 40 fotogrammi al secondo e offre una tecnologia AF di riconoscimento del soggetto di nuova concezione e può persino filmare video 6.2K/30P e 4K/120P. Altre caratteristiche includono la stabilizzazione dell’immagine interna a cinque assi, che offre un vantaggio fino a 7,0 stop, corpo in magnesio estremamente robusto, ampie opzioni di interfaccia tra cui il nuovo slot per una scheda CFexpressTM Type B e un File Transmitter opzionale.

FUJIFILM X-H2S sarà disponibile durante il mese di luglio 2022 al prezzo consigliato di 2.799,99 euro iva inclusa.

FUJINON XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR copre le lunghezze focali che vanno dal tele 150mm al super tele 600mm (equivalenti a 229-914mm nel formato pellicola 35mm). Supporta i moltiplicatori di focale e, quando abbinato a XF2X TC WR, la sua portata si estende fino a 1200mm (equivalenti a 1828mm nel formato pellicola 35mm), consentendo inquadrature senza limiti di distanza per catturare fauna selvatica o nella fotografia sportiva per tracciare gli atleti in tutti gli angoli di un vasto stadio. Inoltre, l’obiettivo vanta un design leggero e un AF veloce e altamente preciso, offrendo così perfetta operatività e avanzate prestazioni di inseguimento del soggetto anche all’estremità super tele.

FUJINON XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR sarà disponibile durante il mese di luglio 2022 al prezzo consigliato di 2.249,99 euro iva inclusa.

FUJINON XF18-120mmF4 LM PZ WR è un obiettivo zoom versatile che si adatta a tutte le situazioni, sia per impiego fotografico sia per riprese video. Copre lunghezze focali che vanno dal grandangolo 18mm al teleobiettivo 120mm (equivalenti a 27-183mm nel formato pellicola 35mm). Lo zoom motorizzato 6,7x aiuta in una varietà di situazioni di scatto, tra cui paesaggio (grandangolo) e ritratti (teleobiettivo). Inoltre, l’obiettivo è in grado di produrre filmati di qualità superiore grazie alle prestazioni video avanzate rese possibili dai progressi tecnologici che l’azienda ha maturato nel corso degli anni nel settore degli obiettivi broadcast e cinema.

FUJINON XF18-120mmF4 LM PZ WR sarà disponibile durante il mese di settembre 2022 al prezzo consigliato di 1.039,99 euro iva compresa.

Infine, una nuova roadmap per gli obiettivi intercambiabili X Mount per le fotocamere digitali mirrorless Serie X, svela tre nuove aggiunte: XF56mmF1.2, teleobiettivo a focale fissa di grande diametro, XF30mmF2.8 R Macro, obiettivo macro standard e XF8mmF3.5, un obiettivo a focale fissa ultra grandangolare. Tre nuovi modelli per creare un’ampia gamma di 42 obiettivi, per soddisfare le più diverse esigenze di ripresa.