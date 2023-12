Gardaland Magic Winter: la nuova edizione all’insegna della gentilezza

Si sono accese venerdì 8 dicembre le luci del Natale a Gardaland Resort, che, in occasione del ponte dell’Immacolata appena trascorso, ha dato ufficialmente il via all’edizione 2023 di Gardaland Magic Winter. L’appuntamento invernale offrirà ai suoi Ospiti fino al 7 gennaio momenti di divertimento, magia, golosità e antiche tradizioni e sarà interamente dedicato al tema della gentilezza.

I piccoli Ospiti che visiteranno il Parco in occasione di Gardaland Magic Winter, oltre a divertirsi fra le tante attrazioni disponibili e gli show pensati ad hoc per il periodo, avranno infatti una missione: aiutare Prezzemolo a realizzare la nuova strofa che andrà ad arricchire la main song dell’edizione Winter 2024.

Come? Scrivendo un loro personale “pensiero gentile”, una frase di positività e di incoraggiamento da dedicare al prossimo, sulle apposite cartoline natalizie distribuite all’ingresso e nei vari punti ristoro nel Parco. Ciascun bimbo potrà poi inserire il proprio “pensiero gentile” all’interno del mega pacco regalo, simbolo dell’iniziativa, allestito, per l’occasione, nella sfavillante piazza Jumanji.

Lo scopo dell’iniziativa è di dare voce alle emozioni dei più piccoli (tramite Prezzemolo) che troveranno spazio non solo nella canzone del Welcome Show il prossimo anno, ma andranno anche a decorare per tutta la durata di questa edizione una parete del Villaggio di Babbo Natale che diventerà il “Gardaland’s Wall of Kindness”, un “muro” dove verranno appesi alcuni pensieri gentili.

Ad accogliere gli Ospiti – dopo aver assistito all’intramontabile Welcome Show con Prezzemolo, Aurora e il corpo di ballo di Gardaland Resort – un’atmosfera natalizia con decorazioni, luci e ghirlande lungo un percorso che porta alla Piazza Jumanji, trasformata in un’area natalizia con omini di marzapane, pacchi regalo, e una renna.

La Piazza Jumanji offre tre principali attrazioni: il Magico Villaggio di Babbo Natale, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e l’accensione serale di un grande albero di Natale. Il Magico Villaggio di Babbo Natale è una baita con percorsi interattivi, un ufficio postale per scrivere lettere a Babbo Natale e la possibilità di incontrare Santa Claus. La pista di pattinaggio sul ghiaccio, circondata da scenografie glaciali, offre un’esperienza magica nel parco.

Al cinema 4D, il nuovo filmato “Happy Feet 4D Experience”, porta gli ospiti in un’avventura divertente in Antartide con pinguini, trasmettendo valori di amicizia e coraggio. Ci sono anche nuovi spettacoli live come “Zero°” al Gardaland Theatre, una fiaba con balletti e effetti speciali, e “Jingle Magic” al Teatro della Fantasia per i più piccoli. Al Rio Bravo, ritorna lo spettacolo “Le Feste più belle del West”.

La giornata si conclude con la cerimonia di accensione dell’albero a Piazza Jumanji, con Babbo Natale, Prezzemolo, Aurora e cantanti gospel. Gli ospiti possono partecipare anche a una caccia agli indizi per la nuova attrazione del 2024. La proposta culinaria include specialità invernali e esperienze gastronomiche.

Il divertimento continua anche in Miniland di LEGOLAND Water Park Gardaland e a Gardaland SEA LIFE Aquarium. Il parco rimarrà aperto nei weekend e dal 26 dicembre al 7 gennaio, offrendo un biglietto unico che include l’accesso a tutte le attrazioni menzionate.