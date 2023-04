Gardaland Resort apre la stagione 2023 con tante novità

Gardaland apre ufficialmente i battenti e inaugura la stagione 2023 con importanti novita per tutti i visitatori.

Prima fra tutte, la nuova attrazione Jumanji® -The Labyrinth, ispirata alla serie cinematografica campione d’incassi di Sony Pictures Entertainment: un’esperienza immersiva caratterizzata da una storia emozionante che, farà dell’astuzia di ciascuno il fattore predominante del successo, rendendo gli ospiti i veri protagonisti, artefici della propria personale esperienza all’interno del labirinto.

A Gardaland Theatre via libera alle emozioni con Nautilus, un live show unico, altamente coinvolgente a livello emotivo e dalla forte componente tecnologica, che vede il contributo straordinario di Cesara Buonamici, iconico volto del giornalismo televisivo italiano. Gli Ospiti – circondati da grandi oblò ed un imponente lucernaio – avranno la sensazione di essere nella sala di osservazione del leggendario vascello Nautilus appartenuto al misterioso e geniale Capitano Nemo, pronti a vivere l’incredibile esperienza di un’esplorazione sottomarina negli abissi oceanici. P

In LEGOLAND® Water Park la Miniland si espande con l’aggiunta dell’area Milano Moderna, una ricostruzione in scala 1:20 di 11 grattacieli, i più imponenti della metropoli, fedelmente riprodotti da esperti progettisti e costruttori con circa 400.000 colorati ed iconici mattoncini LEGO®. Dalla simbolica Torre Velasca, all’iconico Grattacielo Pirelli, dalla colorata Torre Arcobaleno fino Diamantone, il Bosco Verticale, Casa della Memoria l’inconfondibile area commerciale di City Life con le sue tre torri: Isozaki (Allianz), Libeskind (PwC) e Torre Hadid. Non mancano, le recenti costruzioni come la Torre UnipolSai e l’inconfondibile NH Hotel Fiera ma vengono riprodotti anche i tanti lavoratori, turisti e cittadini che affollano quotidianamente il capoluogo ambrosiano. Immancabile anche il classico tram milanese.

Per il divertimento al cinema 4D arriva la nuova Experience Mowgli’s 4D Jungle Adventure, uno speciale adattamento dell’intramontabile Mowgli – ispirato a Il libro della giungla di Rudyard Kipling – che permetterà di vivere le avventure nella giungla attraverso coinvolgenti effetti speciali e immagini 3D in alta definizione.

Infine, i più piccoli potranno incontrare il protagonista di CoComelon, JJ, e ballare insieme alle sue canzoni. Questo incontro sarà una esperienza indimenticabile, accompagnata da una foto-ricordo per tutti i bambini.

Continuano, poi, a pieno ritmo le attività del Gardaland SEA LIFE Aquarium, l’acquario interamente tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine e nel quale è possibile compiere un percorso alla scoperta delle più affascinanti specie che popolano il nostro pianeta.