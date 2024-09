Geolier vince il premio per il Miglior Videoclip a “IMAGinACTION 2024”

La notte di premiazione dell’ottava edizione di IMAGinACTION ha visto trionfare l’artista Geolier con il suo videoclip “I’ P’ ME, TU P’ TE”. La cerimonia si è svolta il 22 settembre al Teatro Comunale di Bellaria-Igea Marina, con la presenza di ospiti illustri del mondo della musica e del cinema.

Geolier si è espresso sulla vittoria: “Siamo estremamente orgogliosi di aver premiato ‘I’ P’ ME, TU P’ TE’ come miglior videoclip dell’anno. Il lavoro di Geolier ha saputo unire una narrazione visiva potente e autentica, valorizzando il messaggio profondo della canzone. Questo videoclip rappresenta una delle opere più rilevanti del panorama musicale attuale e un esempio eccellente di come il videoclip possa essere una forma d’arte a tutti gli effetti.”

Durante la serata, il pubblico ha potuto rivivere l’epoca d’oro degli 883 con la proiezione della versione restaurata di “Jolly Blu”, presentata dal regista Stefano Salvati, e lo spettacolo “Alla ricerca dell’uomo ragno” con Mauro Repetto. La serata dedicata a Edoardo Bennato e agli ospiti speciali Briga ed Etta ha impreziosito l’evento con esibizioni memorabili.

IMAGinACTION è il festival di punta nel panorama del videoclip musicale che ha ospitato nel corso degli anni numerosi artisti internazionali e italiani di grande calibro. Questa edizione, in collaborazione con vari enti e sponsor, ha confermato il suo status di evento imperdibile per gli amanti della musica e dell’arte visiva.

Questa edizione ha confermato la brillantezza e il livello artistico dei partecipanti, dimostrando ancora una volta che il videoclip è un mezzo di espressione artistica di grande impatto e rilevanza nella cultura contemporanea.