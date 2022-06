Gioielli e tante iniziative: “Pandora ME” al Rock in Roma

Pandora, grazie alla collezione di gioielli Pandora ME, incontra la musica al Rock in Roma, manifestazione musicale tra le più note in Italia che raccoglie gli artisti di punta dell’estate 2022.

Per celebrare l’estate e i nuovi gioielli, Pandora ME arriva al Rock in Roma, che quest’anno giunge alla sua dodicesima edizione. Dopo due anni di stop il festival torna in grande stile e propone una lineup d’eccezione: da Achille Lauro a Blanco, o ancora La Rappresentante di Lista – che indosserà anche i gioielli sul palco durante la performance del 23 giugno – e molti altri artisti amati dal pubblico più giovane. Il Rock in Roma, nato a giugno 2009, è uno dei maggiori festival internazionali, oltre ad essere un punto fisso per tutti gli amanti del rock e della buona musica.

Cornice dell’evento l’Ippodromo delle Capannelle dove in occasione delle date di Ariete, il 6 luglio, Achille Lauro, il 12 luglio, Carl Brave, il 15 luglio, e Blanco, il 27 luglio, verrà allestita un’area firmata Pandora ME, dove gli ospiti potranno vivere un’esperienza ricca di attività coinvolgenti prima di ogni esibizione. Tra le varie attività saranno presenti due corner per la lettura dei tarocchi, una postazione dove poter creare un make up in perfetto stile festival e, ovviamente, una zona photoboot in cui immortalare lo scatto che farà impazzire i social.

In più, durante i concerti de La Rappresentante di Lista, Ariete e Carl Brave, il pubblico potrà divertirsi con i divertentissimi play balloons firmati

Prenderà parte all’evento anche la crew Pandora ME, formata dai tiktoker e dai talent più amati dalla Gen Z, diventati ormai simbolo del brand, come Cecilia Cantarano, global ambassador del brand, Elisa Maino, Tancredi Galli, Ryan Prevedel, Rosalba, Giulia Paglianiti e Anna Ciati.