Hankook Ventus iON S: i nuovi pneumatici estivi per le auto elettriche

Nel mese di maggio 2022, il produttore di pneumatici premium Hankook ha presentato il “Ventus iON S”, il primo pneumatico estivo in una nuova gamma di prodotti progettata specificatamente per veicoli elettrici. Con questo approccio, l’azienda vuole dare un contributo decisivo dal punto di vista della scelta degli pneumatici per favorire la transizione della mobilità verso veicoli a zero emissioni. Il nuovo pneumatico estivo apre la strada alla nuova famiglia di pneumatici “iON” progettata per veicoli elettrici premium e che comprenderà anche il Winter i*cept iON di Hankook a partire da settembre 2022.

Tra le peculiarità del nuovo pneumatico figurano una ridotta resistenza al rotolamento, caratteristiche di rotolamento estremamente silenziose nonché un’elevata capacità di carico. Ciò significa che i conducenti di veicoli elettrici potranno beneficiare di una maggiore autonomia con una singola ricarica della batteria e di un’esperienza di guida migliore rispetto agli pneumatici tradizionali. Inoltre, i nuovi prodotti Hankook iON sono stati progettati per resistere alle coppie elevate prodotte dai veicoli elettrici performanti.

Il nuovo Ventus Ion S di Hankook soddisfa i severi requisiti quotidiani degli pneumatici EV (EV = Electric Vehicle) grazie all’ampia gamma di soluzioni tecniche adottate per questo prodotto. Hankook ha contrastato la massa maggiore dei veicoli elettrici, dovuta alla presenza del pacco batterie, con una capacità di carico superiore. Le fibre di aramide ultraresistenti sono capaci di resistere alle sollecitazioni generate dalla coppia particolarmente elevata dei veicoli elettrici, mentre la mescola ad alto contenuto di resina naturale garantisce una durata superiore e un’usura ridotta. L’alto contenuto di silicio garantisce un’aderenza di micro livello sulle strade bagnate grazie alla capacità di contrastare la pericolosa formazione di uno strato di acqua tra il manto stradale e gli pneumatici. Un’altra caratteristica della nuova mescola è la presenza di oli naturali, il che garantisce non solo una maggiore sostenibilità ambientale dei prodotti iON, ma anche una migliore durata dello pneumatico.

Ne consegue la possibilità di utilizzare una quantità inferiore di materiale per ottenere prestazioni costanti e di migliorare la resistenza al rotolamento grazie alla riduzione della massa fino a un chilogrammo per ciascun pneumatico.

Una delle particolarità del Ventus Ion S è costituita dall’ottimizzazione aerodinamica che permette di ottenere livelli più elevati di efficienza e autonomia. Il disegno dello pneumatico è progettato in modo tale da ridurre la resistenza aerodinamica; principio applicato persino ai caratteri incisi sulla parete laterale dello pneumatico.

Un ulteriore obiettivo di sviluppo è stato quello di ottenere le caratteristiche di guida più silenziose possibile, poiché l’eliminazione della rumorosità di un motore a combustione interno richiama maggiormente l’attenzione su questo aspetto. Di conseguenza, è ancora più importante che la tecnologia integrata Sound Absorber di Hankook, nonché il disegno dello pneumatico capace di diminuire il rumore, riduca notevolmente il livello di rumorosità all’interno dell’abitacolo.

Gli ingegneri Hankook hanno risolto brillantemente gli obiettivi conflittuali volti a minimizzare la resistenza al rotolamento senza però compromettere la qualità in altri importanti criteri di prestazione. Tale risultato è stato certificato dal TUV SUD in un test comparativo indipendente che ha utilizzato prodotti concorrenti del settore premium. Montato su comuni veicoli elettrici premium, il Ventus Ion S di Hankook mostra chiaramente la sua superiorità e non presenta debolezze in altri criteri importanti.

Ottiene persino i valori migliori per quanto riguarda le prestazioni di frenata sul bagnato e sull’asciutto, senza dimenticare che è anche lo pneumatico più silenzioso del test.

Gli pneumatici specifici per i veicoli elettrici stanno assumendo un ruolo sempre più importante anche nelle attività di ricambio. Secondo le previsioni del servizio di informazione IHS Markit, la quota globale di vetture elettriche alimentate a batteria rispetto al totale delle vendite di veicoli aumenterà del 36,6% all’anno, dall’attuale 6,4% fino al 29,5% entro il 2028. Rispetto agli pneumatici convenzionali, gli pneumatici Hankook iON consentono di percorrere più chilometri con una singola carica della batteria, contribuendo in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2 del traffico stradale.

Il Ventus Ion S di Hankook è disponibile nelle misure da 18 a 22 pollici. Il Winter i*cept iON di Hankook, progettato per i mesi invernali, sarà presentato a settembre 2022. Per il mercato nordamericano sarà disponibile anche lo pneumatico all-season Hankook Ventus iON A.