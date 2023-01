Helbiz: per tre anni a Torino con 750 monopattini elettrici

Helbiz ha ottenuto il rinnovo della licenza per operare nella città di Torino per 3 anni con 750 monopattini elettrici di ultima generazione in condivisione. Questo riconoscimento rappresenta un passo importante verso la diffusione della micro-mobilità elettrica in Italia e rafforza ulteriormente la presenza di Helbiz a Torino anche con l’apertura della sua seconda kitchen in Italia.

La micro-mobilità elettrica rappresenta un’importante soluzione sostenibile per gli spostamenti quotidiani dei cittadini, e Helbiz è impegnata a fornire un servizio conveniente e affidabile per i cittadini di Torino. Con l’ampliamento della flotta di monopattini elettrici, Helbiz si propone di migliorare la mobilità urbana, ridurre l’inquinamento e promuovere uno stile di vita più salutare per i cittadini. Inoltre, la condivisione dei mezzi è utile a ridurre il traffico e la congestione delle strade, rendendo la città più accessibile e vivibile per tutti.

Inoltre, la presenza della Helbiz Kitchen nel capoluogo piemontese amplierà l’offerta di servizi di Helbiz e permetterà agli utenti di usufruire non solo della micro-mobilità elettrica ma anche del servizio di consegna di cibo a domicilio con una vasta scelta di prodotti sia italiani che internazionali come quelli di MrBeastBurger. La Helbiz Kitchen costituirà un’opportunità unica per gli utenti di provare un’esperienza integrata, sia per gli spostamenti quotidiani che per il cibo a domicilio.

“Siamo entusiasti di poter continuare a offrire alla città di Torino i nostri servizi di micro-mobilità elettrica,” ha dichiarato Luca Santambrogio, Amministratore Delegato di Helbiz. “Torino è una città chiave per la micro-mobilità elettrica in Italia e siamo orgogliosi di poter offrire una soluzione sostenibile e conveniente per gli spostamenti quotidiani dei suoi abitanti.”