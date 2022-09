Hisense Laser Cinema PX1-PRO: pure emozioni cinematografiche

Hisense azienda leader a livello globale nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo, presenta il nuovo Laser Cinema PX1-PRO il proiettore 4k a tiro ultracorto dedicato a chi vuole ricreare in casa le vere emozioni della sala cinematografica.

Basato su tecnologia TriChroma (tre sorgenti laser RGB), il proiettore miscela caratteristiche tecniche di alto profilo con una grande versatilità e un impatto estetico curato e piacevole. A differenza dei prodotti della gamma Laser TV Hisense, PX1-PRO non ha un pannello integrato e può quindi adattare la dimensione dell’immagine alle esigenze degli spettatori e alle caratteristiche dell’ambiente, da 90’’ fino a 130’’. Ad esempio, per realizzare la massima dimensione (130’’), PX1-PRO ha bisogno di meno di 50 cm di distanza dallo schermo.

Hisense Laser Cinema PX1-PRO è pensato per chi non scende a patti con la qualità video, soprattutto per la distribuzione specializzata nel settore Audio e Video: le tre sorgenti laser, la copertura del 107% dello spazio colore BT2020, 2.200 lumen testati di luminosità, la risoluzione 4K e il pieno supporto per tecnologie HDR (HDR10 e HLG) compongono un biglietto da visita promettente e in linea con le esigenze degli appassionati.

PX1-PRO è certificato Android TV. Gli utenti possono accedere a un immenso catalogo di funzionalità e di applicazioni; inoltre, la funzionalità Chromecast integrata semplifica la condivisione di contenuti (video, foto e audio) dai dispositivi mobile al proiettore.

Nonostante le molteplici funzionalità, Hisense PX1-PRO è progettato per essere semplice da installare e da usare. Oltre ad una user experience curata in ogni dettaglio, al pieno supporto per Google Assistant e a funzionalità di messa a fuoco accessibili da telecomando, il prodotto si avvale di un sistema di auto-calibrazione geometrica, che abbatte i tempi di setup ogni volta che il prodotto viene spostato.

Infine, ma non per importanza, Hisense PX1-PRO non dimentica l’estetica, con un look moderno, compatto ed elegante, né la qualità dell’audio, con il pieno supporto per il Dolby Atmos.

Disponibilità e Prezzi al Pubblico

Hisense PX1-PRO è disponibile presso i principali Audio Video specializzati da metà settembre ad un prezzo suggerito di 2.699 euro.