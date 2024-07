Honda MSX125 GROM MY25: la “streetfighter tascabile” si rinnova

Honda ha presentato la nuova MSX125 GROM, la “streetfighter tascabile” per eccellenza che con il nuovo modello rimane meccanicamente invariata ma presenta carene ridisegnate, nuove brillanti colorazioni e, per la prima volta, sfoggia una vasta gamma di Accessori Originali Honda dedicati.

Adesso la carrozzeria assume un’ individualità distintiva rimanendo compatta, con una posa proiettata sull’avantreno, abbinata ad ampie svasature per accomodare le ginocchia del pilota. Le coperture del serbatoio, i fianchetti ridisegnati e il nuovo accattivante puntale della GROM sfoggiano un ritrovato stile aggressivo. Il look è completato dal filante faro a LED insieme a sella e telaietto posteriore minimali.

La finitura dorata della forcella a steli rovesciati risalta in netto contrasto con il motore, lo scarico, i cerchi e il forcellone verniciati in nero. Il display LCD digitale, di facile lettura seppur compatto, include il contagiri e l’indicatore della marcia inserita, oltre al tachimetro, a due contachilometri parziali, all’indicatore del livello benzina e all’orologio.

La MSX125 GROM monta un motore a due valvole di 125 cc, raffreddato ad aria. Alesaggio e corsa misurano 50×63,1 mm (in precedenza 52,4×57,9 mm), con un rapporto di compressione pari a 10:1. La potenza massima è di 10 CV (7,2 kW) a 7.250 giri/min, con una coppia massima di 10,5 Nm a 5.500 giri/min. Il propulsore della MSX125 GROM unisce una vivace spinta in accelerazione a ottime prestazioni sull’intero arco di giri. Il cambio a cinque marce garantisce rapporti ravvicinati in accelerazione e al tempo stesso una velocità di crociera rilassata durante i trasferimenti.

Novità assoluta per la MSX125 GROM YM25 è la gamma dedicata di Accessori Originali Honda. Per facilitarne la configurazione sono stati creati due pacchetti di accessori a seconda dell’utilizzo del cliente.

Il Comfort Pack è stato pensato per migliorare il comfort di guida, soprattutto nelle giornate più fredde e con il maltempo. I Paramani – con finitura nera – deviano il flusso d’aria lontano da mani ed avambracci del pilota, mentre il Cupolino fumé provvede a riparare busto e spalle dal vento. Il Travel Pack aumenta la capacità di carico della MSX125 GROM rendendola una moto decisamente più versatile. La combinazione delle esclusive Borse da Sella laterali permette di raggiungere una capienza complessiva di 10L. Gli oggetti stivati sono protetti da chiusure a tenuta stagna e ogni borsa dispone di comode maniglie per facilitare il trasporto delle stesse quando non sono montate sulla moto. Inoltre, il Portapacchi posteriore fa parte dell’allestimento fungendo da ottimo piano di carico e punto di fissaggio per ulteriori valige.