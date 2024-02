Honda riduce i prezzi della ZR-V Full Hybrid

Honda ha annunciato il nuovo listino del modello ZR-V e:HEV Full Hybrid, prevedendo una riduzione dei prezzi per tutte le versioni.

Con l’obiettivo di migliorare il posizionamento e rendere più competitivo il modello nel proprio segmento di appartenenza SUV C, il nuovo listino prevede una riduzione di prezzo pari a € 1400 per la versione Elegance e di € 2000 per entrambe le versioni Sport e Advance, rispetto alle precedenti quotazioni.

Il nuovo crossover ibrido sportivo sarà in vendita a febbraio a partire da € 36.900 con € 5.400 di ecoincentivi Honda. La promo sarà supportata da una importante campagna di comunicazione sulle principali emittenti televisive nazionali. Il listino è valido a partire da subito.

Nello specifico: