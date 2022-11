HONOR Magic Vs: smartphone pieghevole di nuova generazione

HONOR ha annunciato oggi il lancio in Cina di HONOR Magic Vs. Eccezionalmente leggero, HONOR Magic Vs è sottile 12,9 mm quando è piegato e pesa solo 261 g, il che lo rende lo smartphone pieghevole più leggero del settore e un piacere da portare in giro. HONOR Magic Vs è inoltre dotato di una batteria extra-large da 5.000 mAh, la più grande della stessa categoria di smartphone pieghevoli attualmente esistenti, per un utilizzo che dura tutto il giorno. HONOR Magic Vs, che dà vita alla bellezza dell’armonia, presenta un design simmetrico e all’avanguardia, che gli conferisce un aspetto e una sensazione di qualità superiore. Grazie al sofisticato design della cerniera, HONOR Magic Vs si piega senza spazi e offre un display senza pieghe quando viene aperto.

Per contribuire alla leggerezza, HONOR Magic Vs è dotato di una cerniera superleggera senza ingranaggi, accuratamente realizzata con una tecnologia di lavorazione a fusione in un unico pezzo, che riduce drasticamente il numero di componenti della struttura di supporto utilizzati nella cerniera da 92 a 44, pur mantenendone la durata e la robustezza. Costruita con materiali di grado aerospaziale, la cerniera di HONOR Magic Vs è in grado di resistere a oltre 400.000 pieghe, equivalenti a più di dieci anni di utilizzo con 100 pieghe al giorno, creando un nuovo punto di riferimento nel design degli smartphone pieghevoli.

HONOR Magic Vs vanta un display da 6,45 pollici quando è piegato, con un rapporto schermo/corpo del 90%, che consente di visualizzare contenuti e inserire testi con estrema facilità. Quando è aperto, HONOR Magic Vs offre un’esperienza simile a quella di un tablet con un display interno da 7,9 pollici, perfetto per gli utenti che desiderano un multitasking senza sforzo e una maggiore superficie dello schermo per godersi tutti i contenuti preferiti.

Grazie alle soluzioni professionali per il comfort degli occhi, HONOR Magic Vs è dotato di Dynamic Dimming, che regola la luminosità dello schermo in modo intelligente e dinamico per ridurre l’affaticamento degli occhi causato da un uso prolungato dello schermo. HONOR Magic Vs offre anche una nuovissima funzione, il Circadian Night Display, che riduce efficacemente gli effetti negativi della luce blu e aiuta gli utenti a migliorare la qualità del sonno e ad essere più energici e produttivi durante il giorno. Entrambi gli schermi di HONOR Magic Vs sono dotati di tecnologia PWM Dimming a 1920 Hz per ridurre lo sfarfallio dello schermo, garantendo una visione confortevole anche in ambienti con scarsa illuminazione.

HONOR Magic Vs è dotato di un sistema a tripla fotocamera che comprende una fotocamera principale IMX800 da 54MP, una fotocamera principale Ultra-Wide & Macro da 50MP e una fotocamera con zoom ottico 3X da 8MP, che consente agli utenti di catturare immagini accattivanti con dettagli sorprendenti, offrendo un’esperienza fotografica e videografica superiore. Grazie all’HONOR Image Engine, l’AI proprietario di HONOR, HONOR Magic Vs vanta le migliori capacità fotografiche computazionali della categoria, producendo immagini di alta qualità in tutti gli scenari.

Grazie alla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 19, HONOR Magic Vs offre prestazioni da flagship. Grazie alle migliori prestazioni di GPU e CPU e alla maggiore efficienza energetica, HONOR Magic Vs consente un’esperienza d’uso più veloce e fluida. HONOR Magic Vs è inoltre dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria o 12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria, che aumentano la velocità di elaborazione e la capacità di memoria complessive.

Grazie al supporto di 66W Wired HONOR SuperCharge10, HONOR Magic Vs consente di portare la batteria al 100% in soli 46 minuti.

HONOR Magic Vs è dotato di un sistema di sicurezza Dual TEE (Trusted Execution Environment), sviluppato in collaborazione con Qualcomm, che offre una protezione a livello hardware agli utenti, garantendo una maggiore privacy e sicurezza. Con l’ultima versione di MagicOS 7.0, basata su Android 12, HONOR Magic Vs è dotato di una serie di funzioni intelligenti avanzate che favoriscono il multitasking, aumentando al massimo la produttività.