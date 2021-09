Hot Wheels incontra Fedez: ed è subito sfida

Quando si parla di veicoli il brand #1 è sicuramente Hot Wheels, il più amato da oltre 50 anni. Il grande successo di Hot Wheels, attualmente la linea di veicoli più venduta al mondo, è dovuto alle incredibili macchinine che offrono una modalità di gioco intuitiva. Obiettivo del brand è nutrire il “Challenger Spirit”, ovvero lo spirito di sfida innato in ogni bambino, incoraggiandoli a provare, a fallire e a riprovare sino al raggiungimento del successo. Grazie agli incredibili automodelli fiammeggianti e alle piste e playset da capogiro, i bambini, e non solo, possono vivere in prima persona sfide temerarie e adrenaliniche su (mini)quattroruote.

Le sfide di Hot Wheels appassionano non solo i più piccoli, ma anche i più grandi che ne hanno fatto, nel corso del tempo, un marchio iconico. Tra questi fan delle generazioni adult c’è anche Fedez, artista poliedrico, che si affianca a Hot Wheels e ad Original Marines, per una collaborazione speciale a 360°. Da vero fan del brand, Fedez ha firmato in esclusiva per Hot Wheels due capsule collection di abbigliamento, una per adulti e una kids insieme a Original Marines, per reinterpretare, attraverso i suoi occhi e ricordi, le emozioni delle sfide vissute giocando da bambino con piste e macchinine Hot Wheels.

È proprio grazie ad una sfida Hot Wheels che Fedez diventa il volto di questa collaborazione: l’artista infatti è stato invitato da #hotwheels a costruire la pista più pazzesca di sempre, utilizzando tutta la linea Track Builder. Un incontro fuori dagli schemi quello fra Hot Wheels e Fedez che ha accettato l’adrenalinica sfida.

Negli studi di Muschio Selvaggio ha dato prova di creatività, ingegno e tecnica realizzando una pista incredibile dalle acrobazie mozzafiato! Solo dopo aver completato la “costruzione” della pista Fedez si potrà godere il premio: un delizioso piatto di spaghetti al pomodoro.

Tema centrale di entrambe le capsule collection è l’italianità e in particolar modo uno dei motivi principali per cui l’Italia è famosa nel mondo: la pasta. Il logo Hot Wheels è stato così rivisitato da Fedez, attraverso le illustrazioni di Claudio Azzolini: la fiamma iconica del Marchio diventa un invitante piatto di spaghetti con polpette che prende vita da un modellino Hot Wheels, il tutto in stile cartoon.

Per omaggiare Fedez, che ha voluto accettare con entusiasmo la sfida, Hot Wheels ha realizzato per lui 3 OOAK Die-cast Hot Wheels (3 macchinine in edizione unica) sulle cui carrozzerie rivivono il mood e il tema delle capsule.

Hot Wheels, Fedez e Original Marines, inoltre, uniscono le loro forze anche per una sfida che nasce dal cuore: nel mese di settembre, mese dell’uscita delle due capsule collection, devolveranno in beneficienza parte del ricavato della vendita dei giocattoli Hot Wheels Track Builder e delle due capsule collection adulto e bambino. Il ricavato andrà all’Associazione OBM dell’Ospedale dei bambini Vittore Buzzi di Milano per ridecorare a tema #hotwheels l’area gioco per i piccoli pazienti ricoverati.

Andrea Ziella Head of Marketing & Digital Mattel Italy aggiunge “Questo progetto a 360° che parte dal giocattolo per arrivare al lifestyle va ad amplificare ancor di più l’ottica di franchise verso cui Hot Wheels si sta proiettando: partiamo dal giocattolo per arrivare a qualcosa di più articolato, che porta il brand a crearsi un’immagine forte su più livelli mantenendo sempre alla base i propri valori. Con Fedez facciamo un altro passo avanti in questa evoluzione del brand e non possiamo quindi che essere orgogliosi di questa collaborazione e del fatto che abbia accettato la sfida, non solo quella di #hotwheels, ma anche quella di supportare i piccoli dell’ospedale Buzzi.”