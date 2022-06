Huawei: ecco le nuove cuffie “FreeBuds Pro 2”

In occasione dell’evento europeo di Berlino dedicato all’ecosistema Smart Office & Audio, Huawei ha annunciato il lancio di HUAWEI FreeBuds Pro 2, gli auricolari TWS di ultima generazione che offrono un ulteriore miglioramento dell’esperienza audio a tutti i consumatori. Sfruttando le competenze di Huawei nella creazione di auricolari TWS, gli ultimi arrivati sono all’altezza del nome della famiglia HUAWEI FreeBuds, offrendo un suono autentico in grado di incantare l’udito.

HUAWEI FreeBuds Pro 2 sono caratterizzate da un sistema del suono unico “Ultra-hearing True Sound Dual Drive” che coordina in maniera intelligente il doppio speaker, facendoli lavorare in perfetta coesione, per una prestazione audio eccellente. Il dispositivo dispone di un diaframma planare tipico degli auricolari di gamma alta in grado di produrre acuti e sfumature di suono in maniera chiara e precisa, così come dispone di un driver dinamico a quattro magneti per le frequenze medio-basse che riescono a coprire fino ai bassi più potenti. Il risultato è un ampio spettro sonoro da 14Hz fino a 48kHzche rappresenta in maniera accurata tutti i dettagli del suono.

Disponendo della tecnologia di tripla equalizzazione adattiva, le HUAWEI FreeBuds Pro 2 possono sintonizzare l’audio in maniera automatica in base alla struttura del canale uditivo, la posizione in cui sono indossati e il livello del volume per un suono personalizzato sul momento. In coppia con il protocollo audio codificato LDACTM, l’esperienza audio risulta maggiormente ottimizzata per offrire sessioni di ascolto ad altissima definizione con una trasmissione del segnale audio fino a 990kbps. Certificati con la certificazione HWA e Hi-Res Audio wireless, HUAWEI FreeBuds Pro 2 garantiscono la migliore esperienza audio possibile, senza tener conto di come, dove e a quale volume vengono ascoltati i vostri brani preferiti.

Le HUAWEI FreeBuds Pro 2 sono state co-sviluppate con Devialet. I due marchi hanno unito il loro comune impegno nella ricerca di un suono di qualità professionale, lavorando insieme per regolare con precisione l’esperienza acustica del dispositivo per far sì che anche gli audiofili più esigenti siano soddisfatti della sua eccellente qualità sonora.

HUAWEI FreeBuds Pro 2 offre agli utenti la cancellazione attiva del rumore avanzata. Il suo sistema di cancellazione del rumore a 3 microfoni con un microfono a sensore osseo addizionale aumenta la profondità media dell’ANC del 15% rispetto al suo predecessore, mentre l’ANC intelligente 2.0 identifica con precisione il campo sonoro esterno e seleziona la modalità di cancellazione del rumore più adatta per un ascolto confortevole. Anche in volo, l’ANC intelligente 2.0, che è in grado di cancellare il rumore fino a 47dB, elimina i rumori fastidiosi dei motori degli aerei, consentendovi di viaggiare tranquilli e sereni grazie all’esclusiva curva di cancellazione del rumore degli aerei.

La nuova tecnologia di cancellazione del rumore Pure Voice di in grado di garantire chiamate chiare e silenziose è basata su un sistema 4-Mic Call Noise Cancellation, combinato con un algoritmo di cancellazione del rumore di una rete neurale profonda (DNN) esclusiva Huawei. Questo si traduce con una maggiore accuratezza nella rilevazione delle voci umane e nella cancellazione del rumore circostante, in questo modo gli utenti possono sperimentare una qualità del suono chiara durante chiamate e videochiamate di lavoro e non, non importa dove essi siano.