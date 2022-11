HUAWEI MATE 50: fotocamera XMAGE con apertura focale ultra-ampia

Huawei annuncia oggi in Italia l’ultimo arrivato nella famiglia Mate, HUAWEI Mate 50 Pro esattamente a dieci anni dal debutto sul mercato del primo smartphone della serie Mate. HUAWEI Mate 50 Pro è dotato di hardware all’avanguardia e funzionalità software uniche che esaltano l’esperienza utente grazie all’ecosistema degli HUAWEI Mobile Services.

HUAWEI Mate 50 Pro rappresenta un importante passo avanti nell’estetica degli smartphone, grazie al design simmetrico dell’anello e al pattern in rilievo Clous de Paris che circonda la fotocamera. HUAWEI Mate 50 Pro racchiude anche una fotocamera XMAGE con apertura focale ultra-ampia, la prima fotocamera con apertura meccanica regolabile a 10 stop con capacità fotografiche ultraversatili per immortalare momenti perfetti da condividere sui social.

Tutte queste funzionalità smart sono ulteriormente potenziate dal sistema operativo EMUI 13 che debutta su HUAWEI Mate 50 Pro e offre un’ampia gamma di servizi intelligenti e nuove funzionalità multitasking per un utilizzo ancora più intuitivo e smart.

Oltre alla simmetria assiale che da sempre contraddistingue la serie Mate, HUAWEI Mate 50 Pro utilizza per la prima volta anche l’elegantissimo motivo in rilievo Clous de Paris che mostra una bellezza tutta rinnovata curata nei minimi dettagli.

La parte posteriore di HUAWEI Mate 50 Pro è in vetro ed è disponibile in due colori, Silver e Black, che danno allo smartphone una finitura distinta ed elegante. HUAWEI Mate 50 Pro è resistente all’acqua con grado di protezione IP68 per essere utilizzato anche in ambienti umidi e polverosi.

HUAWEI Mate 50 Pro è dotato di una fotocamera con apertura focale ultra-ampia all’avanguardia con un’apertura meccanica regolabile a 10 stop, che incorpora aggiornamenti chiave nel sistema ottico sia nella struttura meccanica dell’ottica sia nella tecnologia e nell’elaborazione delle immagini a livello software.

Il dispositivo offre opzioni per fotografi amatoriali e professionisti con la modalità Auto e la modalità Professionale. In modalità Auto, l’obiettivo intelligente si regola per adattare le dimensioni dell’apertura alla scena e allo scenario di ripresa individuato, mentre passando alla modalità Professionale è possibile regolare manualmente la profondità di campo e il grado di sfocatura. Queste funzioni sono perfettamente recepite da Petal Search, consentendo agli utenti di scattare foto chiare di qualunque oggetto in qualsiasi condizione di luce e di ricercarli online con la funzione AI Image Search.

Hardware e algoritmi avanzati lavorano in maniera integrata per migliorare la ripresa di immagini statiche. La fotocamera XMAGE è dotata di un’ampia apertura f/1.4, che lavora con il motore di immagine XD Fusion Pro e l’acquisizione di luce elevata, per impostare alla perfezione la luminosità dell’immagine, i dettagli di luce e ombra, nonché i contrasti tra toni freddi e caldi.

HUAWEI Mate 50 Pro rappresenta il giusto tributo a un decennio di innovazioni Mate, con un design straordinario, connettività efficace, tecnologia di imaging e interazioni intelligenti fluide, ulteriormente amplificate dal solido ecosistema Huawei.

HUAWEI Mate 50 Pro (8 GB + 256 GB) sarà disponibile in preordine in Italia su HUAWEI Store al prezzo di 1199,90€, nella colorazione Black; la versione Silver è in arrivo prossimamente. Fino al 17 novembre si potranno ottenere HUAWEI FreeBuds Pro 2, 6 mesi di garanzia di protezione dello schermo e 200GB di spazio Cloud per 3 mesi.