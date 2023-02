HUAWEI WATCH Buds: lo smartwatch con auricolari true wireless integrati

Smartwatch e auricolari true wireless sono considerati device “must-have” appartenenti a categorie diverse. Huawei ha cambiato prospettiva e ha creato HUAWEI WATCH Buds, l’innovativo smartwatch con cover pop-up che al suo interno custodisce un paio di auricolari true wireless agganciati magneticamente sul retro della cover. La struttura si compone di elementi miniaturizzati progettati e uniti attraverso tecniche di costruzione avanzate.

Il display a colori in alta definizione AMOLED da 1.43 pollici con risoluzione 466 x 466 è perfettamente integrato nella cassa in acciaio inossidabile. Il pulsante e la corona dell’orologio sono decorati con motivo Clous de Paris.

HUAWEI WATCH Buds racchiude più componenti in uno spazio ridotto e compatto studiato in ogni dettaglio, offrendo anche tutte le funzionalità proprie di uno smartwatch. In uno spessore di soli 14.99mm, al suo interno include 21 strati di tecnologia, tra cui un sensore fotoelettrico a otto canali, un albero rotante preciso al micron, una base di ricarica per gli auricolari, un’unita di aggancio magnetica e, appunto, un paio di auricolari true wireless presenti al di sotto del quadrante.

L’innovativo design pop-up consente al coperchio dell’orologio di aprirsi istantaneamente come un orologio da tasca con una semplice pressione sul pulsante frontale integrato nella cassa per estrarre facilmente i due auricolari attaccati all’altro lato del quadrante. HUAWEI WATCH Buds integra un albero rotante di precisione ultra-miniaturizzato progettato per aprirsi e chiudersi in modo fluido grazie a ruote concave e convesse per garantire un’esperienza d’uso di qualità.

HUAWEI WATCH Buds offre una serie completa di funzionalità proprie di uno smartwatch. Supporta diverse funzioni di monitoraggio del benessere, come il rilevamento automatico della saturazione

di ossigeno nel sangue, il monitoraggio della frequenza cardiaca con TruSeen™ 5.0+ e il monitoraggio del sonno, ed eredita le innovazioni introdotte dalla line-up di wearable Huawei per il mondo dello sport e del fitness. È dotato di 80 modalità sportive

Gli auricolari presentano un design cilindrico ottagonale rivestito da polimeri con placcature in platino e tecnologia di identificazione adattiva che li rende intercambiabili tra orecchio sinistro e destro, anche una volta riposti nella custodia. La tecnologia di identificazione adattiva, o commutazione automatica sinistra/destra, si autocorregge in base al canale uditivo destro o sinistro semplicemente inclinando la testa, così che gli utenti possano indossare, rimuovere e riporre gli auricolari con rapidità senza doverli distinguere.

Oltre alla tecnologia di identificazione adattiva, gli auricolari HUAWEI WATCH Buds supportano anche un’innovativa funzionalità touch Wide Area con rilevamento vibrazioni per la gestione dei comandi che consente di accedere a più funzioni semplicemente toccando il dispositivo con un raggio d’azione più ampio e un riconoscimento tattile più preciso, doppio tocco per rispondere o rifiutare una chiamata, riprodurre o mettere in pausa un brano e triplo tocco per attivare o disattivare la cancellazione del rumore. Oltre all’ascolto di musica, un altro aspetto fondamentale in tema di auricolari è rispondere alle chiamate. Gli auricolari sono dotati di due microfoni per il rilevamento dell’audio e di un sensore di conduzione ossea in grado di captare voci e suoni ambientali e il sensore di conduzione ossea identifica accuratamente i suoni attraverso le vibrazioni, assorbendo la sua voce e distinguendola chiaramente dai rumori ambientali.

Dal 1° marzo sarà possibile acquistare HUAWEI WATCH Buds sullo store Huawei al prezzo di 499,90 euro. Da oggi fino al 28 febbraio si può preordinare lo smartwatch su Huawei Store con un acconto di 30,00 euro, per ottenere uno sconto di 30,00 euro sul prezzo finale. Lo sconto ottenuto in fase di preordine si applicherà sull’acquisto effettuato tra il 1° e il 19 marzo, pagando al check-out il saldo rimanente di 439,90 euro.