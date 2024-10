Husqvarna Norden 901 Expedition 2025: perfezione per gli amanti del travel-adventure

Per gli appassionati di avventure senza confini, Husqvarna Motorcycles ha lanciato la nuova versione della Norden 901 Expedition, un modello pensato per chi desidera esplorare il mondo su due ruote. Questo aggiornamento, che riguarda non solo la livrea ma anche le dotazioni tecniche, eleva ulteriormente l’esperienza di guida, rendendola la scelta ideale per affrontare anche i terreni più impervi e remoti.

Tra le novità più interessanti della Norden 901 Expedition 2025 spicca il sistema Slip Adjuster, parte integrante del Cornering Motorcycle Traction Control (MTC). Questo avanzato sistema permette di selezionare dieci diversi livelli di controllo della trazione, consentendo al pilota di adattare la guida a qualsiasi terreno e livello di abilità. Grazie a un sofisticato algoritmo, la moto è in grado di rilevare il livello di slittamento della ruota posteriore in curva e, allo stesso tempo, di gestire il sollevamento della ruota anteriore, una funzione essenziale per superare gli ostacoli più impegnativi.

La nuova Norden 901 Expedition non si limita alla potenza e alla versatilità: il comfort e la sicurezza sono al centro dell’esperienza di guida. Oltre ai due nuovi specchietti retrovisori e al sistema di segnalazione luminosa di pericolo (hazard light warning system), la moto è dotata di una pratica porta USB-C situata alla sinistra del dashboard, perfetta per ricaricare dispositivi durante lunghi viaggi.

Uno dei punti di forza di questo modello sono le sospensioni WP XPLOR, progettate per garantire prestazioni elevate su ogni tipo di superficie. Queste sospensioni, di qualità premium e a lunga escursione (240 mm), sono completamente regolabili in compressione, estensione e precarico, permettendo a ciascun pilota di ottenere il set-up ideale in base alle proprie abilità e alle condizioni del terreno.

Per i viaggiatori più esigenti, la Norden 901 Expedition è equipaggiata con una serie di Accessori Tecnici che migliorano ulteriormente il comfort. Le manopole e la sella riscaldate sono perfette per affrontare le prime luci dell’alba o i climi più rigidi, offrendo un sollievo immediato. Inoltre, il parabrezza Touring è stato progettato per deviare il flusso d’aria attorno alla moto, riducendo l’affaticamento del pilota, specialmente alle alte velocità.

Con un occhio di riguardo alla praticità, la Norden 901 Expedition è dotata di un kit di borse laterali morbide, una soluzione intelligente che si integra perfettamente nelle sovrastrutture della moto, offrendo fino a 36 litri di capacità di carico, perfetta per i viaggi più lunghi e impegnativi.

Il cuore pulsante della Norden 901 Expedition è il motore bicilindrico parallelo LC8c da 889 cc, che eroga 105 CV e 100 Nm di coppia. Questo propulsore offre un ampio range di potenza sempre gestibile, rendendolo ideale anche per i tratti più ostici in fuoristrada. Inoltre, il nuovo sistema di scarico migliora le prestazioni del motore, rispettando le normative EURO 5+ in termini di emissioni.

La tecnologia gioca un ruolo fondamentale nella nuova Norden 901 Expedition. Il robusto display TFT da 5″ resistente ai graffi, con vetro minerale antiriflesso, offre una visione chiara di tutte le informazioni essenziali. Grazie all’app Ride HusqvarnaMotorcycles, i motociclisti possono sfruttare la navigazione Turn-by-Turn+, con informazioni sul traffico in tempo reale, oltre a gestire musica, chiamate e volume direttamente dal manubrio, grazie alla Connectivity Unit via Bluetooth.