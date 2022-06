Hyundai al MIMO 2022 con la gamma elettrificata e il robot “Spot”

Per migliorare la vita delle persone, rendendola più semplice, sicura e sostenibile, Hyundai sta sviluppando tecnologie all’avanguardia e soluzioni sempre nuove di mobilità a zero emissioni. Parte essenziale della trasformazione di Hyundai in fornitore di soluzioni di mobilità smart al servizio delle persone, anche la robotica rappresenta il cambio di paradigma che si concretizzerà nella mobilità del futuro. Questo significa andare oltre i mezzi di trasporto tradizionali per soddisfare il desiderio di libertà di movimento illimitata per l’umanità, espresso nel concetto di Metamobilità annunciato al CES 2022 con l’ecosistema Mobility of Things basato proprio sulla robotica.

Anche grazie agli investimenti del Gruppo nell’ambito della robotica – come ad esempio l’ acquisizione di Boston Dynamics– nel futuro i robot saranno al fianco delle persone, per facilitarne la vita di tutti giorni.

Ecco perché Hyundai al MIMO 2022 presenta per la prima volta Spot®, l’agile robot protagonista di un tour nelle principali città europee, caratterizzato da una mobilità avanzata che gli consente di effettuare attività di ispezione di routine automatizzate, acquisire dati in modo sicuro accurato e continuativo, ma anche di compiere gesti evoluti come il ballo.

Ogni giorno in Piazza Duomo, nell’allestimento al fianco di IONIQ 5, Spot interagirà e ballerà con il pubblico sulle note dell’apprezzatissima “I’m on it” dei BTS, proprio come avvenuto nel video di esordio

Oltre a Spot®, ogni giorno dalle 9 alle 23 per tutta la durata del MIMO, passeggiando da Piazza Duomo a Corso Vittorio Emanuele, è possibile ammirare i modelli Hyundai e scoprirne le tecnologie all’avanguardia nel campo della mobilità elettrificata, della connettività e della guida assistita. L’allestimento dedicato a IONIQ 5 si trova in Piazza Duomo, mentre in Corso Vittorio Emanuele sono esposte TUCSON Plug-in Hybrid e KONA Electric.

Infine, per offrire al pubblico un’esperienza a 360° dell’offerta green Hyundai – tra le più ampie sul mercato grazie a tutte le differenti motorizzazioni a zero emissioni con comfort, spazio e stile – nell’area Test Drive allestita in Piazza Castello, è possibile effettuare test-drive e provare su strada IONIQ 5, TUCSON Plug-in Hybrid, SANTA FE Plug-in Hybrid oppure KONA Electric.

I modelli Hyundai al MIMO 2022