Hyundai DAL-e: robot umanoide per il servizio clienti in concessionaria

Hyundai Motor Group ha lanciato ‘DAL-e’, un avanzato robot per il servizio clienti che comunica in maniera indipendente con le persone utilizzando precise capacità di riconoscimento e mobilità.

DAL-e è l’acronimo di “Drive you, Assist you, Link with you-experience” (esperienza ‘ti guido, ti assisto, mi connetto con te’). Sviluppato per aprire la strada al futuro dei servizi clienti automatizzati, DAL-e è dotato di una tecnologia di intelligenza artificiale all’avanguardia per riconoscere i volti e di un sistema di comunicazione automatico basato su una piattaforma di comprensione del linguaggio.

“DAL-e è una piattaforma di servizi di nuova generazione in grado di offrire in qualsiasi momento un servizio clienti personalizzato. Ci aspettiamo che possa diventare un portavoce capace di fornire ai clienti informazioni coerenti in modo più profondo e personale rispetto ai robot convenzionali” – ha dichiarato Dong Jin Hyun, Vice Presidente e Capo del Robotics Lab di Hyundai Motor Group. “Con continui aggiornamenti e miglioramenti, DAL-e fornirà esperienze fresche e gradevoli ai nostri stimati clienti, in un contesto privo di contatto. Il nostro obiettivo è consentire a Dal-e di impegnarsi in una comunicazione fluida e piacevole con i clienti e di presentare loro servizi di valore”.

Negli scorsi giorni, il Marchio ha annunciato la presentazione inaugurale di DAL-e presso lo showroom Hyundai a Seul, dove il #robot ha cominciato la sua operazione pilota. A seguito di questa fase, è previsto l’utilizzo di DAL-e in diversi settori che richiedono interazioni quotidiane con i clienti, come in altri showroom Hyundai e Kia.

Con il suo corpo umanoide che presenta un look affabile (misura 1.160x600x600 mm e pesa 80 kg) DAL-e è molto più leggero e compatto rispetto ad altri robot sul mercato per guidare o assistere i clienti.

DAL-e presenta caratteristiche fisiche amichevoli ed emotive per interagire al meglio con i clienti. Nel caso in cui un cliente entrasse nello showroom senza indossare una mascherina protettiva, il robot lo rileverebbe e gli chiederebbe di indossarla. In termini di capacità di comunicazione, il robot è capace di sostenere autonomamente una conversazione lineare con i clienti dando loro informazioni utili su prodotti e servizi, rispondendo a richieste verbali o impartite attraverso uno schermo touch.

In termini di mobilità, Dal-e si può muovere liberamente accompagnando i clienti verso diverse posizioni all’interno dello showroom attraverso quattro ruote omnidirezionali. Inoltre, fornisce informazioni come le caratteristiche dei veicoli e delle tecnologie connettendosi in modalità wireless a un ampio schermo all’interno dello showroom, invitando i clienti a farsi una foto con lui, o riproducendo feedback gestuali con le proprie braccia.

Nel salone espositivo in cui è stato avviato il progetto pilota, DAL-e è incaricato di facilitare il flusso di lavoro dello staff offrendo supporto ai clienti, compresi coloro che preferiscono non essere serviti dal personale in luce della pandemia da Covid-19 attualmente in corso, oppure le persone che visitano lo showroom in momenti di picco come nei weekend.

Hyundai Motor Group pianifica di portare avanti in maniera continuativa gli aggiornamenti a DAL-e basandosi sui dati registrati durante il progetto pilota, perfezionando le sue capacità come avanzato robot androide.