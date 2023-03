Hyundai i20 N: eccellenza sportiva in formato compatto

Presentata nell’ottobre del 2020, la Hyundai i20 N è una vettura sportiva con carrozzeria da segmento B. Eletta “Performance Car of the Year” e “Car of the Year” da Top Gear nel 2020, la i20 N si distingue dalla i20 standard per le linee più taglienti e spigoli vivi, che richiamano lo stile della i30 N. Sono presenti numerosi dettagli a contrasto e cerchi da 18 pollici con un solo disegno a disposizione. La vettura è disponibile in sette colorazioni, tra cui il classico Performance Blue. n0i l’abbiamo provata

L’abitacolo è caratterizzato da una plancia pulita e moderna, con un ampio schermo centrale touch da 10,25 pollici che integra il sistema di infotainment e il navigatore satellitare. La strumentazione digitale, con display da 10,25 pollici, offre numerose informazioni sulla vettura e permette di visualizzare anche i dati relativi alle prestazioni.

Gli interni sono ben curati e i materiali di buona qualità, con tessuti a nido d’ape e pelle di ottima fattura. I sedili sportivi offrono un buon sostegno laterale e sono rivestiti in tessuto con dettagli a contrasto blu, così come le cinture di sicurezza e il volante.

Nonostante le dimensioni quasi identiche a quelle della i20 standard, il telaio è totalmente rivisto: su i20 N sono presenti 12 punti di rinforzo, per aumentare la rigidità torsionale barre anti rollio, un assetto cucito su misura e delle nuove barre duomi. Hyundai ha previsto anche un differenziale meccanico a slittamento limitato che permette di scaricare quasi perfettamente i cavalli sia in curva che in modalità launch control.

Il motore, infatti, è un “piccante” 1.6 4 cilindri turbo da 204 cavalli e 275 Nm di coppia, già disponibile a 1.750 giri/minuto. In modalità overboost, la coppia massima sale a 304 Nm. Il peso estremamente contenuto della vettura, nell’ordine dei 1.200 Kg, permette di coprire lo 0-100 in soli 6,7 secondi. Il cambio è manuale a sei rapporti, con frizione rinforzata per supportare le cambiate secche che una vettura di questo tipo potrebbe subire. La modalità “rev matching” consente di abilitare la doppietta automatica.

Il comportamento su strada è notevole. La spinta del motore è costante e continua a dire la sua fino a 6.000 giri. La spinta del turbo si inserisce intorno ai 3.500 giri, ma a differenza di Kona N e i30 N è meno presente a livello di melodia. Lo sterzo è preciso e regolabile elettronicamente tramite le modalità di guida N. La vettura è stabile e facile da controllare. Il sistema di frenata è affidato a dischi autoventilanti da 276 millimetri all’anteriore e 302 millimetri al posteriore, con pinze a quattro pistoncini all’anteriore e a singolo pistoncino al posteriore. La risposta del pedale del freno è precisa e la frenata è efficace, anche in situazioni di emergenza. La taratura degli ammortizzatori e delle molle è stata fatta apposta per la i20 N, offrendo un’ottima dinamica di guida.

La i20 N offre anche numerose dotazioni di sicurezza e assistenza alla guida, tra cui il sistema di frenata automatica d’emergenza, il cruise control adattativo, il monitoraggio dell’angolo cieco e il sistema di mantenimento della corsia. La piccola “hot hatch” di Hyundai ha un prezzo di listino che parte da poco più di 29 mila euro.