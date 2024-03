Hyundai IONIQ 5: restyling di design e contenuti

Hyundai ha svelato l’aggiornamento di IONIQ 5, pluripremiato crossover 100% elettrico che viene rinnovato nel design, nei contenuti e nella batteria – portando ai clienti anche il nuovo allestimento N Line.

All’esterno, la nuova raffinata mascherina a forma di V e i paraurti anteriori e posteriori ridisegnati enfatizzano la presenza su strada di IONIQ 5, che cresce di 20 mm in lunghezza fino a 4.655 mm, mentre le altre dimensioni esterne – larghezza di 1.890 mm, altezza di 1.605 mm e passo di 3.000 mm – sono rimaste invariate.

Per valorizzare ulteriormente l’aspetto dinamico di IONIQ 5 e incrementare le sue prestazioni aerodinamiche, lo spoiler posteriore è stato allungato di 50 mm e sono stati introdotti nuovi cerchi dal design rivisitato.

All’interno, Nuova IONIQ 5 offre ancora più comfort e praticità: ad esempio, la parte superiore dell’Universal Island centrale è ora dotata di pulsanti fisici tramite cui gestire le funzioni più utilizzate, come i sedili riscaldati e ventilati della prima fila, il volante riscaldato e la funzione di assistenza al parcheggio. Il pad di ricarica wireless per smartphone è stato invece spostato più in alto, migliorandone notevolmente l’usabilità.

Inoltre, è stato implementato un nuovo design del volante con luci pixel interattive, mentre la disposizione dei comandi dell’infotainment e del climatizzatore è stata modificata per aumentare la semplicità di utilizzo.

Per migliorare l’esperienza complessiva a bordo, Nuova IONIQ 5 è equipaggiata con il sistema di infotainment Hyundai di nuova generazione Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) e aggiornamenti software OTA (Over-The-Air) wireless per garantire che il sistema infotelematico e i principali controlli elettronici del veicolo siano sempre aggiornati.

Inoltre, Hyundai ha introdotto diverse nuove funzioni di sicurezza e comfort, come il volante capacitivo, il Lane Keeping Assist 2, il Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2) e il Forward/Side/Reverse Parking Collision-Avoidance Assist (PCA-F/S/R).

In termini di sicurezza, la carrozzeria, le porte anteriori e posteriori e insieme al montante B sono state rinforzate per migliorare la protezione nel caso di collisioni laterali. IONIQ 5 è inoltre dotata di un sistema di otto airbag, compresi gli airbag laterali della seconda fila.