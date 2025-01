Hyundai IONIQ 6: primato nella categoria “premium” del P3 Charging Index 2024

Hyundai si conferma leader nella mobilità elettrica grazie alla IONIQ 6, che ha conquistato il secondo posto assoluto e il primo nella categoria “premium” nel prestigioso P3 Charging Index 2024. Questo risultato sottolinea il primato tecnologico del marchio, evidenziando il suo impegno verso soluzioni di mobilità all’avanguardia.

Grazie alla tecnologia a 800 Volt, una caratteristica distintiva del gruppo Hyundai Motor nel mercato mainstream, la berlina 100% elettrica si è distinta per le sue prestazioni di ricarica ultrafast. Testata nella versione RWD Long Range, la IONIQ 6 è stata in grado di ricaricare in soli 20 minuti energia sufficiente per percorrere 346 km, posizionandosi subito dietro un modello della categoria luxury con un prezzo superiore ai 100.000 euro. Anche nel test dei 10 minuti, il veicolo ha confermato la sua eccellenza, aggiungendo ben 234 km di autonomia.

Questo risultato è frutto non solo della tecnologia avanzata, ma anche del design aerodinamico single-curved, che contribuisce a un coefficiente di resistenza aerodinamica tra i più bassi al mondo (Cx di appena 0,21). L’efficienza della IONIQ 6 è stata ulteriormente confermata dai consumi contenuti di soli 15,5 kWh/100 km registrati nell’ADAC Ecotest.

La piattaforma E-GMP di Hyundai Motor Group, con architettura a 800 Volt, permette alla IONIQ 6 di raggiungere un picco di assorbimento istantaneo di oltre 230 kW e una media di quasi 200 kW durante la ricarica. Questo garantisce una performance ottimale su un ampio range dello stato di carica (SoC), rendendo l’esperienza di utilizzo ancora più comoda e veloce.

Il P3 Charging Index misura le performance di ricarica nel range dal 10% all’80% di SoC, valutando quanti chilometri possono essere ricaricati in intervalli di 10 o 20 minuti presso stazioni di ricarica rapida. Il valore ideale di riferimento è fissato a 1,0, corrispondente a 300 km di autonomia in 20 minuti. Con i suoi 346 km in 20 minuti, IONIQ 6 non solo supera il benchmark, ma dimostra la sua capacità di ridefinire gli standard nel settore.

IONIQ 6 non si distingue solo per la velocità di ricarica, ma anche per il suo impegno verso la sostenibilità. L’utilizzo di materiali riciclati e sostenibili negli interni ed esterni testimonia l’attenzione di Hyundai verso l’ambiente. Inoltre, la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) permette di alimentare dispositivi esterni, trasformando l’auto in una vera stazione energetica mobile.

Disponibile con batterie da 53,3 kWh o 77,4 kWh e configurazioni a trazione posteriore o integrale, la IONIQ 6 offre una ricarica rapida dal 10% all’80% in appena 18 minuti, affermandosi come punto di riferimento per la mobilità elettrica. Le sue prestazioni la rendono ideale sia per l’uso quotidiano che per viaggi a lunga percorrenza.

Con il suo mix di innovazione, efficienza e sostenibilità, Hyundai IONIQ 6 si posiziona come una delle vetture più avanzate e performanti nel panorama delle auto elettriche. Il primato nel P3 Charging Index e i consumi straordinariamente bassi consolidano il ruolo del brand come leader tecnologico, offrendo ai consumatori una scelta premium con un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

Hyundai IONIQ 6: dove tecnologia e design si incontrano per ridefinire il futuro della mobilità elettrica.