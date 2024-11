Hyundai IONIQ 9: presentato il nuovo maxi SUV elettrico

Hyundai ha presentato IONIQ 9, SUV completamente elettrico di grandi dimensioni che unisce un design aerodinamico e affascinante a una tecnologia EV avanzata e a caratteristiche di spazio e comfort best-in-class.

L’elegante silhouette “Aerosthetic” di IONIQ 9 riflette l’impegno di Hyundai nell’unire innovazione aerodinamica a uno stile sofisticato e futuristico. Il design del frontale di IONIQ 9 è caratterizzato dai Parametric Pixel integrati nei gruppi ottici a LED e nella fascia inferiore, contribuendo a creare un’immagine unica e raffinata.

La silhouette di IONIQ 9 è definita dalla linea del tetto morbida e curva, che garantisce un coefficiente di resistenza aerodinamica Cx molto contenuto: appena 0,259 con gli specchietti laterali digitali e 0,269 con specchietti esterni tradizionali. Con un passo di 3.130 mm, il più lungo di sempre per un modello Hyundai, IONIQ 9 colpisce per l’ampio abitacolo e le proporzioni imponenti. I volumi puri della carrozzeria e dei parafanghi creano una sensazione di forza, mentre elementi elaborati aggiungono profondità e dimensione. La caratteristica e fluida linea del passaruota posteriore sottolinea i volumi unici del modello e contribuisce al suo dinamismo.

Disponibile nelle configurazioni a 6 o 7 posti, IONIQ 9 offre un’abitabilità di livello superiore con ampio spazio anche in seconda e in terza fila, garantendo un’esperienza di grande comfort a tutti gli occupanti. Il design degli interni è caratterizzato da elementi ellittici e tonalità rilassanti che creano un’atmosfera “lounge”. La console centrale scorrevole Universal Island 2.0 offre un elevato spazio di alloggio e consente di passare facilmente da un sedile all’altro nella fila anteriore, migliorando l’accessibilità e la praticità con 5,6 litri di spazio nel vassoio superiore e 12,6 litri nel vassoio scorrevole inferiore. I braccioli centrali bidirezionali possono essere aperti dalla parte anteriore e posteriore, consentendo un facile accesso dalla seconda fila. L’Universal Island 2.0 può essere spostata in avanti o indietro fino a 190 mm, permettendo ai passeggeri della seconda fila di accedervi facilmente. Il display panoramico curvo, la dashboard sospesa, le sottili bocchette di ventilazione e l’illuminazione interna di IONIQ 9 enfatizzano ulteriormente l’atmosfera futuristica dell’abitacolo.

Il sistema di infotainment panoramico di IONIQ 9 comprende un doppio schermo curvo con quadro strumenti digitale da 12 pollici e un touchscreen anch’esso da 12 pollici. I Bluelink Connected Car Services offrono una connettività continua attraverso il riconoscimento vocale online e numerose funzioni per un’esperienza di guida più confortevole e piacevole. Tra queste, una valutazione in tempo reale della superficie stradale e della guida, nonché un “Indice di sicurezza del conducente” basato sulle sue abitudini al volante.

La batteria ad alta tensione agli ioni di litio NCM posizionata nel pavimento dell’auto ha una capacità di 110,3 kWh. Grazie al basso coefficiente di resistenza aerodinamica, alla piattaforma avanzata e alle tecnologie volte all’efficienza, IONIQ 9 raggiunge un’eccezionale autonomia completamente elettrica WLTP stimata di 620 km e un consumo di energia (stima WLTP) di 194 Wh/km nella versione RWD Long-Range con cerchi da 19 pollici.

IONIQ 9 si ricarica comodamente dal 10 all’80% in soli 24 minuti utilizzando un caricabatterie da 350 kW, mentre la funzione Vehicle-to-Load (V2L) della piattaforma e la capacità di ricarica multipla a 400V/800V riducono le barriere all’adozione dei veicoli elettrici.

Il modello Long-Range RWD è alimentato da un motore posteriore da 160 kW, la versione Long-Range AWD dispone in aggiunta di un motore anteriore da 70 kW, mentre la versione AWD Performance vanta motori da 160 kW sia all’anteriore che al posteriore.

IONIQ 9 AWD Performance può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi, mentre la variante Long-Range AWD impiega 6,7 secondi e la versione Long-Range RWD 9,4 secondi. In termini di ripresa la versione Performance accelera da 80 a 120 km/h in 3,4 secondi, la variante Long-Range AWD raggiunge questo risultato in 4,8 secondi, mentre la Long-Range RWD impiega 6,8 secondi.