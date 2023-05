Hyundai KONA: parte il programma “Be the First”

Hyundai lancia l’iniziativa “Be the First” per offrire ai clienti italiani la possibilità di ottenere la prelazione sull’ordine della nuova Hyundai KONA, il tanto atteso modello che arriverà presto sul mercato. Questa iniziativa permette ai clienti di bloccare in anticipo il prezzo finale del veicolo, compreso di offerte speciali, e di essere tra i primi a mettersi al volante della seconda generazione del B-SUV, caratterizzata da un design innovativo.

Grazie a “Be the First”, è possibile effettuare un pre-booking della Nuova KONA, uno dei modelli più apprezzati nella gamma Hyundai. Questo offre un vantaggio prioritario rispetto a coloro che non aderiscono all’iniziativa. Per partecipare, è sufficiente iscriversi alla pagina dedicata sul sito Hyundai.it e scaricare il voucher. Successivamente, i clienti possono recarsi presso un concessionario e configurare la propria Nuova KONA.

Durante la configurazione, i clienti avranno la possibilità di scegliere il colore, l’allestimento e la motorizzazione desiderata. Le opzioni di motorizzazione includono il 1.0 T-GDI, il 1.0 T-GDI mild-hybrid 48V e il 1.6 full-hybrid. Dopo aver definito le proprie preferenze, il cliente dovrà firmare un contratto di prevendita e versare un deposito di 250 Euro. Questa somma verrà scalata al momento della firma del contratto di acquisto, oppure verrà interamente rimborsata nel caso in cui il cliente cambi idea.

Un aspetto importante di “Be the First” è che i clienti avranno l’opportunità di visionare il modello dal vivo prima di confermare definitivamente la propria scelta. Questo permette loro di avere un’esperienza diretta con la Nuova KONA e di prendere una decisione informata. Nel caso in cui decidessero di non procedere all’acquisto, i clienti potranno recedere dal contratto di prevendita senza alcun costo aggiuntivo entro il 31 agosto 2023*.

Con “Be the First”, Hyundai dimostra il suo impegno nel soddisfare le aspettative dei clienti italiani e nel offrire loro un’opportunità unica di essere tra i primi a guidare la Nuova Hyundai KONA. Questa iniziativa è una testimonianza della costante ricerca di Hyundai per l’innovazione e il progresso nel settore automobilistico. I clienti che partecipano a questa iniziativa possono vivere l’emozione di guidare un veicolo all’avanguardia e godere di tutte le prestazioni e le caratteristiche che la Nuova KONA ha da offrire.