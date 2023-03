Ideale per le vacanze: Opel Vivaro come “Alpincamper”

Fino ad oggi Opel Vivaro era conosciuto principalmente come un veicolo versatile per le aziende, ma ora si presenta come un camper pratico e confortevole grazie all’allestimento Alpincamper. Questo camper è stato creato dagli specialisti di Lenggries, in Germania, e offre due varianti: l’Alpincamper Vivaro 2 per due persone e l’Alpincamper Vivaro 4 per quattro persone.

Opel Vivaro è dotato di una vasta gamma di equipaggiamenti di serie, come l’aria condizionata, il sistema multimediale con ricezione radio digitale e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Inoltre, l’Alpincamper Vivaro è preparato per terreni impegnativi grazie al pacchetto per strade accidentate Opel che include 25 millimetri in più di altezza da terra e il sistema Advanced Grip Control per sabbia, fango e neve. Il motore diesel da 2,0 litri con una potenza di 106 kW/145 CV e una potente coppia di 370 Nm offre potenza con un’efficienza esemplare.

L’Alpincamper Vivaro 4 è perfetto per le famiglie in viaggio. Dispone di due sedili aggiuntivi nella parte posteriore, oltre al conducente e al sedile del passeggero anteriore girevole. La panca posteriore può essere convertita in un letto matrimoniale di 1,20 x 1,95 metri in pochi secondi, mentre il tetto pop-up offre spazio per dormire o stare comodamente seduti. Inoltre, l’Alpincamper Vivaro 4 ha un modulo cucina con spazio per riporre quanto serve nelle necessità quotidiane e un lavello con serbatoi di acqua dolce e di scarico. Il soggiorno è isolato e completamente e rivestito in feltro, mentre il riscaldatore ausiliario Webasto garantisce calore anche in primavera o nel tardo autunno.

L’Alpincamper Vivaro 2, invece, è perfetto per gli individualisti in viaggio. Il tetto pop-up offre fino a 1,90 metri di altezza libera, mentre il comodo divano posteriore può essere facilmente convertito in un letto matrimoniale. Il modulo cucina ha due fuochi con accensione elettrica e un lavello integrato, mentre viene fornito anche un tavolo pieghevole integrato.

Entrambi i modelli di Alpincamper Vivaro sono adatti all’uso quotidiano e rimangono sotto un’altezza di due metri nonostante una maggiore altezza da terra e il tetto pop-up.

I prezzi per le versioni camper di Opel Vivaro sono disponibili su richiesta presso Alpincamper.