Il Gruppo LEGO presenta LEGO Super Mario Donkey Kong

Cresce la linea di LEGO Super Mario ed accoglie per la prima volta in assoluto il personaggio di Donkey Kong in formato mattoncino, che affiancherà Cranky Kong, Diddy Kong, Funky Kong e Dixie Kong.

I quattro nuovi set di espansione LEGO Super Mario Donkey Kong, Pack di espansione Casa sull’albero di Donkey Kong, Pack di espansione Corsa nella miniera di Diddy Kong, Pack di espansione Concerto nella giungla di Dixie Kong e Pack di espansione Rambi il rinoceronte offrono ai fan un nuovo avventuroso mondo da esplorare e permettono ai piccoli e grandi costruttori di usare la propria immaginazione, per immergersi nella fantastica giungla con nuove emozionanti modalità di gioco.

Pack di espansione Casa sull’albero di Donkey Kong

Questo nuovo set di espansione consente ai bambini dagli 8 anni in su di utilizzare i personaggi LEGO Mario, LEGO Luigi o LEGO® Peach™ per divertirsi con Donkey Kong ed esplorare la nuova coloratissima casa sull’albero. I piccoli costruttori possono trovare all’interno della casa una TV e una radio in formato mattoncino e all’esterno dell’abitazione possono suonare i tamburi conga e persino visitare Cranky Kong per guadagnare monete digitali, oltre che far riposare Donkey Kong su una comoda amaca. Inoltre, in un luogo nascosto, si trova uno scomparto segreto: non resta che scoprire dove!

Pack di espansione Corsa nella miniera di Diddy Kong

Questo incredibile modello composto da 1.157 pezzi raffigura uno dei luoghi e alcune delle sfide più iconiche di Donkey Kong. Qui, bambini e bambine possono vivere avvincenti avventure. È possibile posizionare il personaggio di LEGO Super Mario nel carrello da miniera per fare il giro della pista, oppure evitare gli Snaggles, riparare il tratto di pista danneggiato, sconfiggere il Minatore Talpa o fare “esplodere” la roccia per trovare una montagna di banane. Ma il divertimento non finisce qui: si potrà anche acquistare palloncini dal negozio di aerei di Funky Kong e divertirsi a pilotarne uno!

Pack di espansione Concerto nella giungla di Dixie Kong

Voglia di suonare? Il divertimento è a suon di musica! Gli appassionati possono far salire sul palco LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ o LEGO Peach e farli esibire con Dixie Kong e il Pappagallo Squawks, il tutto immersi in una giungla vivace e divertente.

Pack di espansione Rambi il rinoceronte

I personaggi LEGO Super Mario sono pronti a saltare su Rambi ed entrare in azione. I piccoli fan possono divertirsi con speciali effetti sonori, ogni volta che il potente rinoceronte si muove o distrugge con il suo corno le barriere rocciose.

I nuovi set di espansione LEGO Super Mario Donkey Kong saranno disponibili dal 1° agosto 2023 nei LEGO Store, sul sito LEGO e presso i migliori negozi di giocattoli.