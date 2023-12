Il Museo del Louvre omaggia DS Automobiles

Fin dalla sua creazione, DS Automobiles ha effettuato numerosi lanci intorno e all’interno del Museo del Louvre, sotto la Piramide o nel Giardino delle Tuileries. Presentazioni esclusive e mostre eccezionali hanno fatto eco a una filosofia condivisa, combinando tradizione e modernità per costruire il futuro.

Dedito alla promozione della cultura, dal 2015 il brand è sostenitore del Museo del Louvre e di numerose mostre temporanee. Si è inoltre impegnato a collaborare con il museo per celebrare il trentesimo anniversario della Piramide con trenta eventi speciali nel 2019 e 2020.

Nel 2020 e 2021 la partnership ha assunto una nuova forma, testimoniata dalle edizioni limitate DS 7 CROSSBACK LOUVRE e DS 3 CROSSBACK LOUVRE, che hanno condotto l’arte nel più confortevole dei viaggi. Oltre ai dettagli esclusivi chiaramente ispirati alle linee piramidali del Louvre, questi due modelli consentivano di visualizzare 182 opere sui grandi schermi centrali dell’abitacolo e di ascoltare altrettanti podcast per un’esperienza artistica a bordo esclusiva e immersiva.

Nel corso degli anni, il programma ONLY YOU PRIVILEGE di DS Automobiles ha permesso di scoprire le collezioni, i dietro le quinte del museo e i laboratori di restauro in condizioni uniche.

Per questo impegno appassionato e costante, DS Automobiles è stato riconosciuto dal Louvre come Grande Mecenate. Al termine del 2023, il nome “DS Automobiles” è stato inciso nella Hall Napoléon, sotto alla Piramide.