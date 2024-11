Il Regno Unito accoglie il JAECOO 7 PHEV: un nuovo standard per i veicoli premium ibridi

L’industria automobilistica globale sta attraversando un’evoluzione significativa, con una crescente attenzione verso qualità premium, tecnologie all’avanguardia e sostenibilità ambientale. In questo contesto, il Regno Unito, grazie alla sua cultura automobilistica consolidata e alla forte domanda di veicoli di alta gamma, si conferma un mercato strategico per i principali brand internazionali.

Il 25 e 26 novembre, presso il prestigioso ME Hotel nel cuore di Londra, OMODA & JAECOO ha presentato il JAECOO 7 PHEV, un modello super ibrido destinato a ridefinire gli standard del settore. L’evento, il “JAECOO Editors’ Dinner Event”, ha attirato oltre 50 editor di spicco, giornalisti e leader di settore provenienti da testate di primo piano come la BBC, Reuters, Financial Times, The Daily Telegraph e The Times. All’incontro hanno partecipato anche rappresentanti di aziende britanniche dei settori automobilistico, tecnologico e commerciale, confermando l’importanza strategica del mercato britannico.

Durante l’evento, Zhang Xiang, Direttore di OMODA & JAECOO UK, ha illustrato la filosofia del marchio: “From Classic, Beyond Classic”. Questa visione unisce il fascino senza tempo del design fuoristrada con innovazioni tecnologiche d’avanguardia, trasformando profondamente il concetto di potenza e intelligenza automobilistica. I presenti hanno avuto modo di scoprire da vicino la gamma premium JAECOO, inclusi il JAECOO 7 e la sua versione ibrida plug-in, il JAECOO 7 PHEV, simbolo di un nuovo approccio alla mobilità sostenibile.

Al centro delle innovazioni del JAECOO 7 PHEV c’è il sistema di propulsione SHS (Super Hybrid System), basato sulla terza generazione della tecnologia ibrida. Questo sistema combina il motore 1.5T DGI di quinta generazione con il generatore Super Electric Hybrid DHT, garantendo prestazioni eccezionali. La potenza totale raggiunge i 255 kW, la migliore della categoria, offrendo un’accelerazione istantanea superiore a quella dei tradizionali HEV. Inoltre, il sistema SHS ottimizza il consumo energetico regolando intelligentemente il funzionamento del motore e del generatore in base a parametri come velocità, livello della batteria e temperatura.

Questa innovazione è stata messa alla prova durante l’International User Summit Seven-Countries Marathon Ultra Long Range RUN di ottobre. Il JAECOO 7 PHEV ha dimostrato una straordinaria autonomia 100% elettrica di 125,2 km, superando del 139% l’obiettivo ufficiale WLTP di 90 km. L’autonomia totale ha superato i 1.353 km, rispetto ai 1.200 km stimati, mentre il consumo di carburante CS è stato di soli 3,3 litri ogni 100 km, molto inferiore ai 5,99 litri/100 km omologati WLTP.

Questi risultati evidenziano l’efficienza del veicolo in un’ampia varietà di scenari, garantendo un perfetto equilibrio tra autonomia e risparmio di carburante. La doppia alimentazione del JAECOO 7 PHEV soddisfa esigenze diverse, dal pendolarismo urbano quotidiano ai viaggi su lunghe distanze, offrendo un’esperienza di guida versatile e fuori dal comune.

Il JAECOO 7 PHEV rappresenta un nuovo paradigma per i veicoli ibridi premium, coniugando prestazioni eccellenti, tecnologia d’avanguardia e sostenibilità. L’entusiasmo manifestato dai media britannici e dagli esperti del settore conferma il potenziale di questo modello nel ridefinire le aspettative della mobilità del futuro, offrendo soluzioni pratiche e innovative per un mercato in costante evoluzione.