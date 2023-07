“IN//OUT”: il viaggio europeo di Dodge inizia dall’Italia

Si chiama IN//OUT ed è il nuovo progetto editoriale di Dodge Europa: quattro episodi ambientati in Europa alla scoperta della passione per Dodge nel vecchio continente.

Il viaggio di Dodge in Europa ha inizio in Italia, dove Ida Zetterström, una famosa dragracer svedese e ambasciatrice del marchio, si incontra con il primo dei fan protagonisti del progetto: Andrea Levy, un appassionato collezionista di auto italiano e fondatore di MiMo, il rinomato open air motorshow che si tiene presso il circuito F1 di Monza. La prima parte dell’episodio è suddivisa tra due affascinanti location: inizialmente, i protagonisti si incontrano nella sontuosa villa di Levy a Torino, dove l’appassionato mostra ad Ida alcuni dei modelli più iconici della sua collezione personale. Successivamente, i due intraprendono un emozionante viaggio a bordo di una Dodge Challenger SRT Hellcat esclusiva e attraversano i suggestivi paesaggi italiani.

La seconda parte dell’episodio si svolge in un ambiente straordinario: il MiMo 2023, dove si respira tutta la passione italiana per le auto. Qui, lo stesso Levy si cimenta in una prova di guida della Dodge Challenger SRT Hellcat sul celebre circuito di Monza. Durante l’episodio, viene lanciata la prima sfida “IN//OUT”, nella quale i personaggi elencano le caratteristiche chiave del veicolo, come ad esempio l’accelerazione istantanea, l’esperienza di guida intensa e l’inconfondibile suono del motore V8 HEMI. Levy è il primo e più illustre fan di Dodge ad essere chiamato a decidere se unirsi alla comunità “Brotherhood of Muscle”.

La seconda parte di questo affascinante progetto internazionale sarà completamente ambientata in Svezia.

La star del primo episodio è una Dodge Challenger SRT Hellcat Jailbreak in colorazione Go Mango. Il veicolo fa parte della lista di modelli che beneficiano del “Last Call” Tribute; per l’occasione, Dodge ha deciso di ampliare la portata del pacchetto Jailbreak alla Challenger e alla Charger SRT Hellcat da 717 cavalli. Tutto questo per offrire agli appassionati possibilità di customizzazione illimitate nella creazione della propria muscle car, con personalizzazioni uniche in ogni singolo dettaglio.

La Challenger SRT Hellcat Jailbreak è un modello iconico, con i suoi 1957 kg di pura e rara potenza, dotato di un motore 6,2 L V-8 sovralimentato da 717 CV e 535 kW. Disponibile in 14 colori per la carrozzeria esterna, al suo interno si caratterizza per gli esclusivi sedili Alcantara/Laguna.