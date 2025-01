Ineos Automotive: nell’impianto di Hambach prodotto il primo Grenadier Red Devil

Lo stabilimento di INEOS Automotive ad Hambach ha ripreso la produzione dei modelli Grenadier e Quartermaster 4X4 dopo una pausa causata dalla carenza di sedili, seguita all’insolvenza di un fornitore alla fine del 2024. La linea di produzione è stata riavviata nei tempi previsti, come annunciato a novembre, segnando un nuovo inizio per il sito produttivo.

Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive, ha commentato con entusiasmo: “Questo è un ottimo inizio d’anno per noi. Sono fermamente convinta che sarà il nostro anno migliore, con una crescita di oltre il 40% su base annua nel 2024.” Calder ha inoltre sottolineato l’importanza dei progressi compiuti, evidenziando che ci sono già più di 20.000 Grenadier in circolazione in tutto il mondo. L’ingresso in mercati chiave come Messico e Cina ha aumentato significativamente la domanda proprio nel momento in cui la produzione era stata sospesa. “Ora che i veicoli stanno uscendo nuovamente dalle linee di controllo qualità, siamo pronti a recuperare il tempo perso,” ha aggiunto Calder.

Il riavvio coincide con il terzo anno di produzione del Grenadier nello stabilimento di Hambach. Il primo veicolo del 2025, uscito dalla linea il 16 gennaio, è stato uno Scottish White Utility Wagon a cinque posti destinato al sud della Francia, seguito da due modelli Red Devil, un nuovo e accattivante colore rosso. Red Devil è la prima opzione di personalizzazione disponibile per i modelli Grenadier Station Wagon e Quartermaster, portando a undici il totale delle tonalità disponibili. Il rosso brillante può essere abbinato a un tetto a contrasto bianco o nero, offrendo una maggiore personalizzazione ai clienti.

L’azienda ha anche annunciato l’arrivo del Grenadier 1924, un’edizione speciale per celebrare il centenario, prodotta in soli 1.924 esemplari. Questo modello esclusivo include un design raffinato e un pacchetto di accessori lifestyle, pensati per i clienti che desiderano combinare stile ed eleganza senza tempo al proprio 4X4.

Nel frattempo, Hambach si prepara per il futuro. La fine della produzione della smart ForTwo nel 2024 ha lasciato spazio a nuovi sviluppi, con il completamento dello smantellamento della vecchia linea produttiva. Philippe Steyer, Presidente di INEOS Automotive SAS, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi del nostro stabilimento di Hambach, che rappresenta i valori di grinta e rigore tipici di INEOS. La ripresa della produzione è una testimonianza della resilienza del nostro team.”

Grazie all’espansione in nuovi mercati e alla ripresa della produzione, l’INEOS Grenadier è ora disponibile in 50 paesi in tutto il mondo, dimostrando il successo del marchio. Con l’inizio di questo nuovo capitolo, lo stabilimento di Hambach è pronto a consolidare le solide basi gettate negli anni precedenti.