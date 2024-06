INEOS Automotive presenta Arcane Works per 4×4 personalizzati

Si chiama Arcane Works, ed è il nuovo servizio di INEOS Automotive che permetterà di creare edizioni limitate del pluripremiato Grenadier Station Wagon e consentirà ai clienti di personalizzare ulteriormente un lotto contenuto di 4X4, rifiniti a mano e con dettagli e materiali su misura.

Preservando le prestazioni in fuoristrada ai vertici della categoria, unite alle moderne doti stradali del Grenadier, ogni serie di veicoli in edizione limitata avrà un insieme unico di caratteristiche, nuove tecnologie e un nome appositamente coniato su misura. I veicoli saranno progettati in Germania, costruiti in Francia presso lo stabilimento che INEOS Automotive ha acquisito da Mercedes-Benz nel 2021 e infine rifiniti a mano. Arcane Works consentirà ai clienti di collaborare con una squadra selezionata di artigiani e scegliere da una vasta gamma di finiture, tinte e tecnologie per dare vita a un 4X4 su misura.