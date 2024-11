INFINITI: un’esperienza oltre la guida

INFINITI continua a innovare nel settore del lusso automobilistico, offrendo non solo veicoli di alta gamma, ma anche un’esperienza cliente che va oltre la guida. Con il lancio della nuova INFINITI QX80 2025, il brand presenta un programma di benvenuto a tre livelli pensato per coccolare e sorprendere i suoi clienti.

Così come la QX80 accoglie i suoi passeggeri con l’innovativo sistema INFINITI Light Path, i nuovi proprietari vengono accolti dal team INFINITI Guest Experience Concierge. Questa squadra di esperti si dedica a creare esperienze su misura, progettate per rispecchiare i gusti e gli interessi dei clienti. È un modo unico per dire “grazie” e celebrare il legame tra INFINITI e i suoi clienti.

Dopo la consegna del veicolo, i proprietari della QX80 saranno seguiti da un Client Experience Coordinator dedicato. Questo professionista stabilisce un contatto diretto con il cliente per garantire che si senta completamente soddisfatto del suo nuovo acquisto. I coordinatori offrono supporto nella configurazione delle tecnologie connesse, come l’app MyINFINITI e il portale dedicato ai proprietari, risolvendo eventuali dubbi iniziali.

Per portare l’assistenza al livello successivo, il programma MyINFINITI Expert offre un incontro personalizzato, in presenza o virtuale, alcune settimane dopo l’acquisto. Durante queste sessioni, esperti tecnologici spiegano funzionalità avanzate come il sistema audio Klipsch con Individual Audio, il raffreddamento biometrico e l’innovativa Invisible Hood View. Questi appuntamenti hanno l’obiettivo di far sì che i clienti si sentano a proprio agio e fiduciosi nell’utilizzo delle tecnologie della loro QX80.

Questi nuovi passi nell’esperienza di proprietà riflettono la visione di INFINITI: il lusso non è solo nel prodotto, ma anche nell’esperienza. Ogni servizio del programma è offerto senza costi aggiuntivi, dimostrando l’impegno del brand nel rendere ogni cliente protagonista di un trattamento esclusivo e personalizzato.

Le innovazioni non finiscono qui. INFINITI Premium Care, un piano di manutenzione integrato, include ispezioni, cambi dell’olio e rotazione degli pneumatici, semplificando la gestione del veicolo. A questo si aggiunge il servizio INFINITI Valet, che consente ai clienti di far ritirare e riconsegnare il proprio veicolo direttamente a casa o al lavoro, eliminando qualsiasi inconveniente legato alla manutenzione.