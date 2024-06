Intimissimi lancia la nuova Collezione Uomo estate 2024

La collezione mare di Intimissimi Uomo si caratterizza per una vasta gamma di stili e design. I costumi della linea “Ricamati” sono noti per i loro dettagli raffinati e le finiture di alta qualità, ideali per chi desidera un tocco di eleganza anche in spiaggia. La linea “Majolica e Paisley” trae ispirazione dai motivi tradizionali, presentando pattern intricati e colorati che evocano l’arte della ceramica mediterranea. Per chi ama le stampe audaci, la collezione “Maxi Stampe” offre disegni grandi e vivaci, perfetti per attirare l’attenzione durante feste o festival estivi. I tessuti “Sfumati e Washed”, con le loro tonalità delavé, sono ideali per un look rilassato e alla moda, perfetti per passeggiate e aperitivi lungo il mare. La linea “Licensing” propone costumi con grafiche e personaggi iconici, come i Simpson, per aggiungere un tocco di divertimento alle giornate in spiaggia. Le categorie “Righe-Geometrie” e “Classici” offrono soluzioni perfette per qualsiasi occasione, dalle nuotate mattutine alle serate casual, distinguendosi per la loro semplicità ed eleganza senza tempo. Infine, i costumi “Corti” sono l’ultima aggiunta alla collezione, caratterizzati da una lunghezza ridotta per un look sportivo e dinamico, con stampe vivaci che aggiungono un tocco di allegria estiva.