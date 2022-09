IVECO e Hyundai presentano all’IAA un furgone a celle a combustibile

Iveco Group e Hyundai Motor Company hanno presentato oggi all’IAA Transportation 2022 di Hannover il primo IVECO eDAILY elettrico a celle a combustibile (FCEV).

Hyundai e IVECO hanno entrambi ambiziosi obiettivi di sostenibilità, come dimostrano i rispettivi impegni sul tema, e stanno facendo leva sulla loro collaborazione per contribuire ad accelerare la transizione verso zero emissioni nette di CO2. A partire dalla firma di un Memorandum d’Intesa nel marzo di quest’anno, Iveco Group e Hyundai hanno formato più gruppi di lavoro congiunti su diversi filoni tecnologici, per esplorare le modalità con cui cooperare nello sviluppo di veicoli elettrici e di propulsioni alternative.

A luglio le due aziende hanno annunciato congiuntamente i veicoli IVECO BUS alimentati a idrogeno, equipaggiati con il sistema di celle a combustibile di Hyundai, con notevoli vantaggi attesi in termini di prestazioni ed emissioni. Oggi IVECO e Hyundai annunciano l’eDAILY elettrico a celle a combustibile (FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle), che rappresenta il potenziale futuro del furgone IVECO più venduto e da più lungo tempo in produzione, con una gamma che attualmente comprende propulsioni tradizionali e a metano/biometano, nonché nuovi modelli elettrici a batteria (BEV, Battery Electric Vehicle).

Il prototipo funzionante dell’eDAILY FCEV è equipaggiato con il sistema di celle a combustibile a idrogeno da 90 kW di Hyundai e un motore elettrico da 140 kW. Sei serbatoi offrono una capacità di stoccaggio complessiva di 12 kg di idrogeno. Il prototipo è stato testato in Europa, confermando un’autonomia massima di 350 km, un carico utile massimo di 3 tonnellate e un tempo di rifornimento massimo di 15 minuti. L’eDAILY BEV, anch’esso lanciato oggi all’IAA, è più adatto per viaggi brevi, mentre l’eDAILY FCEV sarà un’opzione ideale per le consegne su lunghe distanze con carichi maggiori.

Parte integrante dell’eDAILY FCEV è il pacco batterie di FPT Industrial, il marchio per le tecnologie di propulsione di Iveco Group, mentre il sistema di celle a combustibile fornito da Hyundai è l’ultimo traguardo raggiunto dall’azienda coreana in oltre vent’anni di mobilità a idrogeno. La tecnologia avanzata delle celle a combustibile di Hyundai è già in uso in varie applicazioni, in particolare nei veicoli commerciali. Il sistema ha totalizzato oltre 4,5 milioni di km in Svizzera su veicoli pesanti, mostrando le sue potenti prestazioni e la sua affidabilità. Lo slogan “Engineered by Iveco Group, powered by Hyundai” riflette questa cooperazione reciprocamente vantaggiosa e sarà anche il razionale di simili iniziative future.

Dopo il recente annuncio che IVECO BUS equipaggerà i suoi futuri autobus alimentati a idrogeno con le nostre celle a combustibile, l’eDAILY alimentato a idrogeno è un altro esempio concreto di ciò che possiamo realizzare lavorando insieme per accelerare la transizione verso le zero emissioni. La partnership tra le due aziende si è dimostrata di grande successo e ci aspettiamo risultati ancora più importanti nei prossimi anni.