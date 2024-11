JACK SAVORETTI: dal 13 dicembre il tour “NOTTI ROMANTICHE” nei maggiori teatri italiani

Il cantautore italo-inglese Jack Savoretti si appresta a dare il via al suo tour “Notti Romantiche” in Italia, a partire dal 13 dicembre a Genova. L’artista, con il suo ultimo album, ha riportato il cantautorato italiano nelle classifiche europee, un risultato eccezionale per la musica made in Italy.

Il tour toccherà varie città italiane, con Venezia già sold out ma con biglietti ancora disponibili per Bologna, Roma e Napoli. Un appuntamento speciale è previsto per il 17 dicembre al TAM Teatro Arcimboldi di Milano, dove Jack sarà raggiunto da numerosi ospiti per celebrare il suo ultimo disco “Miss Italia”.

Il tour, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e Momy Record, si pone come un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana e internazionale. Con oltre un milione di copie vendute grazie ai suoi sette album pubblicati in inglese, Jack Savoretti ha conquistato il cuore del pubblico con la sua ricerca espressiva unica e coinvolgente.

In “Miss Italia”, Savoretti ha raccolto collaborazioni di spicco come Carla Morrison, Delilah Montagu, Miles Kane, Natalie Imbruglia e Svegliaginevra, insieme a una speciale performance con Zucchero in “Senza una donna (Without A Woman)”.

Culturalmente eclettico e influenzato dalla musica cantautorale americana, inglese e italiana, Jack Savoretti porta sul palco un mix di melodie incisive e testi profondi che richiamano i grandi cantautori della tradizione anglosassone.

L’artista ha dichiarato: “Sono entusiasta di tornare in Italia con il mio nuovo tour ‘Notti Romantiche’. È un onore poter condividere la mia musica con il pubblico italiano e festeggiare il successo di ‘Miss Italia’ con un concerto speciale a Milano.”

Con date in Genova, Venezia, Bologna, Roma e Napoli, il tour promette emozioni uniche e una vera e propria celebrazione della musica e della poesia. Jack Savoretti continua a spaziare tra i confini musicali, portando il suo pubblico in un viaggio attraverso la sua anima artistica divisa tra Inghilterra, Italia, Svizzera e il mondo intero.