Jeep è partner tecnico di “Fiore mio”

Jeep partecipa come partner tecnico al film “Fiore mio”, il primo lungometraggio scritto, diretto e interpretato dal celebre autore Paolo Cognetti. Il film, che esplora il tema della montagna attraverso un viaggio intimo e introspettivo sul Monte Rosa, farà il suo debutto mondiale alla 77esima edizione del Locarno Film Festival oggi, 6 agosto, in Piazza Grande. Sarà poi nei cinema italiani dal 25 al 27 novembre.

In “Fiore mio”, Cognetti continua a esplorare la montagna, una costante nella sua poetica, questa volta utilizzando il mezzo cinematografico per raccontare un’esperienza di profonda connessione con la natura. Il film è frutto della collaborazione tra Samarcanda Film, Nexo Studios, Harald House ed EDI Effetti Digitali Italiani, con il sostegno della Film Commission Valle d’Aosta. La produzione ha inoltre visto la partecipazione di Montura e Jeep come partner tecnici, con SONY come technical partner e il service di produzione L’Eubage.

Il coinvolgimento di Jeep in “Fiore mio” non si limita al supporto tecnico, ma rappresenta una vera e propria condivisione di valori. Jeep incarna lo spirito di passione, avventura, autenticità e libertà, elementi che si riflettono nel percorso artistico di Paolo Cognetti e nella sua narrazione cinematografica. La partecipazione del brand al film sottolinea l’importanza di un rapporto armonioso e sostenibile con la natura, un tema centrale sia nel film sia nella filosofia di Jeep.

Negli ultimi anni, Jeep ha intrapreso con successo un percorso verso la riduzione delle emissioni, arricchendo la propria gamma di SUV con tecnologie avanzate. La tecnologia 4xe Plug-In Hybrid ha fatto il suo debutto sui modelli Renegade e Compass, prodotti in Italia, ed è stata successivamente adottata anche sulle iconiche Wrangler e Grand Cherokee. Questa sigla è diventata sinonimo di avventura a zero emissioni, combinando le proverbiali capacità fuoristradistiche di Jeep con i vantaggi dell’elettrificazione.

Oggi, Jeep Renegade 4xe si conferma come il modello più venduto in Italia nei primi sette mesi del 2024 tra i B-SUV ibridi ricaricabili, dimostrando la crescente popolarità della mobilità sostenibile. Inoltre, per offrire massima libertà di scelta ai propri clienti, Jeep propone anche la tecnologia e-Hybrid, e con il lancio di Avenger, il primo SUV 100% elettrico nella storia del marchio, Jeep continua a stabilire nuovi standard nel mercato italiano. Avenger si è già affermato come leader nel proprio segmento e, in assoluto, è il SUV più venduto in Italia in questi primi sette mesi del 2024.