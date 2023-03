Jeep Renegade e Compass: al via gli ordini delle serie speciali Upland Cross e High Altitude

Jeep ha lanciato due serie speciali, la Upland Cross per Renegade e Compass e la High Altitude e-hybrid per Compass, per offrire una guida versatile ed elegante con una capacità off-road leggendaria. La serie Upland Cross è disponibile nella versione 4xe Plug-In Hybrid da 240 CV, che garantisce prestazioni migliorate, efficienza nei consumi e una maggiore responsabilità ambientale. Dotata di due motori elettrici e un motore turbo benzina da 1,3 litri a basso consumo, offre anche la possibilità di viaggiare a emissioni zero in modalità full-electric, consentendo di percorrere una media di 50 km. La serie High Altitude e-hybrid è dotata di motore ibrido e-Hybrid, con 130 CV e 240 Nm di coppia massima, e garantisce un’esperienza di guida ibrida versatile e rilassante.

Entrambe le serie speciali sono dotate di interni ben accessoriati e contenuti esclusivi, fari fendinebbia angolari, fari full LED con abbaglianti automatici e barre sul tetto. Renegade dispone di un display TFT da 7 pollici e Uconnect con touchscreen da 8,4 pollici, mentre Compass Upland Cross e Compass High Altitude sono dotate di un display TFT a colori da 10,25 pollici e di Uconnect con touchscreen da 10,1 pollici.

L’edizione speciale Upland Cross è stata progettata specificamente per coloro che vogliono godere senza pensieri delle capacità off-road, con finiture verniciate MetaKrome bronzo sugli altoparlanti anteriori e sulle lunette delle bocchette di ventilazione e sedili lavabili con estrema facilità. La High Altitude e-hybrid presenta esclusivi dettagli neri e gli inconfondibili paraurti e parafanghi in tinta con la carrozzeria.

Gamma Jeep Renegade e Compass 4xe Plug-in Hybrid sono offerte con una rata rispettivamente di 249 Euro e 299 Euro (in promozione) al mese, entrambe inclusive di Easy Wallbox e 2 anni di manutenzione ordinaria grazie al programma Jeep Wave, mentre la gamma Jeep Compass e-Hybrid da 249 Euro (in promozione) al mese, anch’essa con 2 anni di manutenzione inclusa nella rata.